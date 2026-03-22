ヒカル、真剣交際の20代新恋人について告白「この人を失いたくない」結婚の可能性にも言及
【モデルプレス＝2026/03/22】YouTuberのヒカル（34）が3月20日、同じくYouTuberとして活躍するエミリンのYouTubeチャンネルに出演。新恋人について語る場面があった。
【写真】「純粋無垢」ヒカルが真剣交際中の美女の似顔絵
「【離婚後どう？】ヒカルに直近の恋愛＆彼女について勇気を出して聞いてみたら何だか様子がおかしい」と題した動画を公開したエミリン。ヒカルの現在の恋愛事情についてトークした。
「1人の女の子とだけ会ってて」と話し始めたヒカル。現在の恋人について「趣味が料理と掃除」と明かし、ヒカルのためにオーガニックの料理を作ってくれるそうで、年齢については「20代」「背めっちゃ高い」と告白。また、タレントなどでも無いそうで「SNSもやってないかな」と明かした。
これまでのヒカルの恋人について「華やかで表に出る仕事の人のほうが多かった」とエミリンが話すと、現在の恋人についてヒカルは「ハイブランド持ってない。ハイブランドに興味ない1つも。いらんって言われる」と説明。お相手の女性の写真を見たエミリンは「え、めっちゃ可愛い」と絶賛していた。
さらに「めちゃくちゃ真面目かも。ピュアというか純粋無垢というか。俺と出会って『ハイブランドいりません』って、中々無くない？」とお相手について熱弁したヒカル。「誕生日プレゼント何を渡すかってなったの。『家電』とか言われて、本当にそんな感じ、美顔器をあげて。俺からすると誕生日に美顔器をあげた経験がなくて、珍しい経験ではあるよな」と誕生日のエピソードを振り返り「俺からするとこんな人がこんな世界にいたんやなって。普通のことかもしれないけど、俺のいた世界には中々無くて」と新鮮であることを話していた。
また、「家事とかできる人、何も思っていなかったわけ。別にお金で雇えばいいやんって思っていた。でも、こんなにいいもんなんだっていう風に思った」と現在の恋人と出会って価値観が変わったというヒカル。「俺の感覚としては、珍しく俺は今、この人を失いたくないっていうか、この人にフラれたくないって思ってるわけよ。この人を失ったらもう、なかなかこんなレベル現れないじゃないかな」と真剣交際であることを明かした。
さらに出会いについては「友だちの紹介で。俺のことをお金持ちと知らずに」という。結婚の可能性については「全然あるんじゃない？」と話し「胃袋をつかまれるっていう言葉あるやん。だからもう俺からすると、その子の作った料理を食べれなくなるっていうことは相当嫌だなと思ってる」と思いを語っていた。
ヒカルは、進撃のノアと2025年5月31日に「交際0日婚」を発表。9月14日には、お互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う「オープンマリッジ」宣言をし、話題に。同年12月19日には離婚したことを発表し、理由については「最初から最後まで僕がずっと掻き乱し続けてちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と明かしていた。（modelpress編集部）
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◆ヒカル、現在の恋人について明かす
「【離婚後どう？】ヒカルに直近の恋愛＆彼女について勇気を出して聞いてみたら何だか様子がおかしい」と題した動画を公開したエミリン。ヒカルの現在の恋愛事情についてトークした。
これまでのヒカルの恋人について「華やかで表に出る仕事の人のほうが多かった」とエミリンが話すと、現在の恋人についてヒカルは「ハイブランド持ってない。ハイブランドに興味ない1つも。いらんって言われる」と説明。お相手の女性の写真を見たエミリンは「え、めっちゃ可愛い」と絶賛していた。
◆ヒカル、現在の恋人との結婚の可能性は？
さらに「めちゃくちゃ真面目かも。ピュアというか純粋無垢というか。俺と出会って『ハイブランドいりません』って、中々無くない？」とお相手について熱弁したヒカル。「誕生日プレゼント何を渡すかってなったの。『家電』とか言われて、本当にそんな感じ、美顔器をあげて。俺からすると誕生日に美顔器をあげた経験がなくて、珍しい経験ではあるよな」と誕生日のエピソードを振り返り「俺からするとこんな人がこんな世界にいたんやなって。普通のことかもしれないけど、俺のいた世界には中々無くて」と新鮮であることを話していた。
また、「家事とかできる人、何も思っていなかったわけ。別にお金で雇えばいいやんって思っていた。でも、こんなにいいもんなんだっていう風に思った」と現在の恋人と出会って価値観が変わったというヒカル。「俺の感覚としては、珍しく俺は今、この人を失いたくないっていうか、この人にフラれたくないって思ってるわけよ。この人を失ったらもう、なかなかこんなレベル現れないじゃないかな」と真剣交際であることを明かした。
さらに出会いについては「友だちの紹介で。俺のことをお金持ちと知らずに」という。結婚の可能性については「全然あるんじゃない？」と話し「胃袋をつかまれるっていう言葉あるやん。だからもう俺からすると、その子の作った料理を食べれなくなるっていうことは相当嫌だなと思ってる」と思いを語っていた。
◆ヒカル、進撃のノアと離婚・オープンマリッジ公表でも話題に
ヒカルは、進撃のノアと2025年5月31日に「交際0日婚」を発表。9月14日には、お互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う「オープンマリッジ」宣言をし、話題に。同年12月19日には離婚したことを発表し、理由については「最初から最後まで僕がずっと掻き乱し続けてちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と明かしていた。（modelpress編集部）
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