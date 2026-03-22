【連休最終日は雨】

天気は下り坂に向かっています。正午現在、熊本県や長崎県、宮崎県や鹿児島県で雨が降りだしました。また、今週は短い周期で天気が変わり、「菜種梅雨」になりそうです。

、各県５か所ずつのを画像で掲載しています。

今週は「低気圧」が次々と通過していく

２２日（日）夜には、九州南部付近を「低気圧」が前線を伴って通過します。そのため、鹿児島県では、局地的に積乱雲が発生し落雷や竜巻などの激しい突風のおそれがあります。

雨シミュレーション２２日（日）～２７日（金）

２２日（日）は、九州南部を中心に雨が降りそうです。

２３日（月）の雨は小康状態、晴れる所が多いでしょう。

２４日（火）は下り坂に向かい、夕方以降、雨が降り出すところがあるでしょう。

２５日（水）は「低気圧」が九州を通過する見込みで、大雨の可能性があります。

２６日（木）は再び小康状態ですが、２７日（金）は雨の見込みです。

画像で確認できます。

九州地方 各都市の週間予報（２３日（月）～ ２９日（日））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。福岡県の場合、福岡市・北九州市・飯塚市・久留米市・大牟田市です。

２１日（土）佐賀で桜が開花しました、今週は【桜の開花ラッシュ】になりそうです。

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