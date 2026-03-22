TBS山本恵里伽アナウンサー（32）が15日、同日が最後のレギュラー出演となるTBSラジオ「爆笑問題 日曜サンデー」（日曜午後1時）にアシスタントとして生出演した。

冒頭、「TBSアナウンサー山本恵里伽です！」と元気よくあいさつすると、爆笑問題の太田光から「エリカ様！」と合いの手を入れられた。山本アナはすかさず「酒が飲みたい！」と第一声。「ストレート！」と続け、太田は「最後のエリカ様のおたけび！」と喜んだ。

山本アナは「最後はちょっと私らしく行かせていただこうかな、と思って」と説明すると、太田は「バラクーダみたいなこと言ってる」、田中裕二は「酒が飲めるぞ〜って」と、コミックバンド、バラクーダの「日本全国酒飲み音頭」の歌詞を口に。山本アナは「わはははは」と豪快に笑いながら「酒が飲めるぞ〜」と繰り返した。

「日本酒ですか？」と聞かれた山本アナは「いや、まずはビールをいかせていただいて…」と話し、太田から「ここ居酒屋じゃないから」とツッコミ。山本アナはマイペースで「ビールをいかせていただいた後に、芋ソー（芋焼酎のソーダ）とかいかせていただいて」と続けると、「それをチェイサーに日本酒行く、みたいな」と、豪快な飲み方を明かした。

田中があきれたように「チェイサーってお水とかじゃない？」と聞くと、山本アナは「原則、お水なんですけど、私はだいたい、この二刀流で。焼酎のソーダ割りと日本酒でいかせていただくことが多いですね」とルーティンを紹介。「ちゃんぽん」では、と聞かれると、「ちゃんぽん、ってウソだと思うの」と力を込めた。

山本アナはここで「ちゃんぽんって酔いやすい、ってよく言われますよね、あれって単純に酒量が増えているだけだと思うんです。いろんなお酒飲んで、どれくらい飲んでるかか分からなくなって酔っぱらっちゃってるだけであって、いろんな種類を飲んだからといって、酔いにつながるとは限らないのではないか」と力説。田中が「熱弁ぶりがすごい」と苦笑すると、山本アナは「わはははは」とまた豪快に笑った。太田が「確かに、みんな最初ビールから焼酎いったり、あれもちゃんぽんだもんね」と納得すると、山本アナは「原則、酒飲みはちゃんぽんですから」と繰り返した。

山本アナの卒業は前週15日の放送で発表。「ちょっと急すぎて、私もこの話を最初に聞いたのが3月に入ってからだったので。いろんなことがダダダっと決まりまして、急展開ということで。シフトの関係とかもありまして、このタイミングでの卒業ということになってしまいました」と、急な展開だったことを明かしていた。さらに後任を篠原梨菜アナウンサーが務めることも伝えた。

山本アナは16年入社で「報道特集」（土曜午後5時半）メインキャスターなどを務めている。「日曜サンデー」では爆笑問題と明るく軽妙なやりとりや、本音もズバリと言うトークを披露し、報道番組とは違う一面を見せていた。篠原アナは3年後輩となる。