写真家で映画監督の蜷川実花氏（53）が21日、Xを更新。『幽☆遊☆白書』『HUNTER×HUNTER』作者の冨樫義博氏と『美少女戦士セーラームーン』作者の武内直子氏、大物漫画家夫婦の近影を公開した。

蜷川氏は、ダンスカンパニーDAZZLEとコラボしたイマーシブシアター「花宵の大茶会」を5月24日まで京都・北野天満宮で上演中。「観に来てくださったゲストの皆様にも好評でとても嬉しい！」と感謝を述べるとともに、「今回なんと武内直子さんと冨樫義博さんご夫婦で体験してくださって一同大感動でした」と夫婦とのスリーショットを公開。「レジェンドお二人に見ていただけるなんてねぇ。頑張って良かったー嬉しすぎました、報われたわー」と感慨深げにつづった。

レジェンド漫画家夫婦の近影に対して、ネット上では、「夫婦二人お目にかかれるだなんて凄いレアすぎる」「ステキな写真をありがとうございます」「実在していた」と反響が続出。特に冨樫氏は、長年にわたり腰の不具合など体調不良に悩まされていることを公言しているだけに、「お元気そうで良かったです……！」「元気そうでもうほんと嬉しいぜ」と安堵する声が寄せられた。