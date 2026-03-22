お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭が２２日、東京・調布市のアミノバイタルフィールドで初小説「青天」（文藝春秋刊）のサイン本“ハンドオフ”お渡し会を行った。喉の不調により２月１８日に３週間の休養を発表し、３月１３日の日本アカデミー賞授賞式で仕事復帰。この日は相方・春日俊彰の持ちネタ「トゥース！」と叫びながら登場した。

若林は「（早朝の）３時までラジオをやって３時間しか寝てない」とボヤきながらも、元気な様子で２００人のファンと交流。同書は２月２０日の発売以来、累計発行部数２８万部のヒットを記録しており、「皆さんナイスランです。『青天』を読んで、アメフトを好きになってください。アメフトをよろしくお願いします」と呼びかけた。

「青天」は若林が高校時代に熱中したアメリカンフットボール（アメフト）を題材にした小説。ハンドオフとは、アメフトでクォーターバック（ＱＢ）が、ランニングバック（ＲＢ）などにボールを渡す攻撃方法。この日はボールの代わりに「青天」をハンドオフ形式で渡した。

若林は２月１４日深夜のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」で喉の不調について「声帯がボロボロらしい。ダメージの蓄積だって。ちょっとの乾燥とか鼻炎で声が出なくなる」と症状を告白した。同１８日に所属事務所を通じ、３週間の休養を発表。その後のラジオ番組で喉の手術を受けたことを明かしていた。