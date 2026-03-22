◆センバツ第４日 ▽１回戦 九州国際大付４Ｘー３神戸国際大付＝延長１１回タイブレーク＝（２２日・甲子園）

昨秋の明治神宮大会決勝の再戦が１回戦で実現。同大会の王者で、４年ぶり４度目の出場となった九州国際大付（福岡）がサヨナラで再び神戸国際大付に勝利し、４年ぶりに初戦を突破した。

イチローさん、“カツ”ましたー！。２０日にイチロー氏から５１個のカツサンドの差し入れがあり、そのうちの３箱を平らげた吉田秀成（２年）が、１点を追う延長１１回、二死一、三塁の好機で、２番手右腕・豊岡速伍（３年）のスライダーをとらえ左翼へ逆転の２点適時打。抜けたことを確認すると大きく右手を突き上げ走った。「絶対スライダーが来ると信じて待っていました。感触が良くなかったので越えて！って思いで。ホッとした気持ちが強いです」と振り返った吉田。差し入れのカツサンドについては「めちゃくちゃおいしかったです。よっしゃ勝つぞと言いながら食べました。」と笑顔で話した。

同校は昨年１１月２４、２５日の２日間には、日米通算４３６７安打を記録し、日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（５２）＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝から指導を受けた。指導時にはティーバッティングをイチロー氏に見てもらい「きれいで言うことない」とお墨付きをもらったという吉田は「自信を持てたので今日の結果につながったと思います」と“師匠”に感謝した。