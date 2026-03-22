スターダストプロモーション所属の6人組メインボーカル＆ダンスグループ・Lienelが、6月3日に発売するメジャーデビュー楽曲のタイトルを発表した。

記念すべきメジャーデビュー楽曲タイトルは、「メロ・コレクション」に決定した。また、デビューのサプライズ発表と本人コメントが収められたティザー映像も本日公開された。

https://youtu.be/LvKjpkceN-s

3月18日に、東京・新宿住友ビル 三角広場で開催された1st EP『Osyan』発売日リリースイベントにて、6月3日にユニバーサルミュージックからのメジャーデビューをSPゲストの綾小路 翔よりサプライズ発表されたが、同時にデビューのための契約書がシンガポールにあることも発覚した。デビューのためには、シンガポールへメンバーが契約書を取りに行くという海外渡航ミッションが課されるという。

本日公開されたティザー映像には、このサプライズ発表の模様と、Lienelメンバーのメジャーデビューに向けたコメントが収められている。また、楽曲リリースの商品詳細と販売開始は3月23日18時となっているので、ぜひチェックしていただきたい。

そして、綾小路 翔が手がけたリード曲「羅武が如く〜恋の風林火山〜」が収録された1st EP『Osyan』は現在発売中だ。このEP『Osyan』を引っ提げ、4月28・29日の愛知・COMTEC PORTBASEを皮切りに、東名阪ホールツアーを開催する。ツアーファイナルは、Lienelにとって3年前に結成のお披露目をした神奈川・パシフィコ横浜にて行われる。

◾️メジャーデビューシングル「メロ・コレクション」

2026年6月3日（水）発売

※商品詳細及びリリースイベント情報等は3月23日（月）18時解禁

◾️1st EP『Osyan』

2026年3月18日（水）発売

※綾小路 翔 楽曲提供「羅武が如く〜恋の風林火山〜」リード曲 ▼形態

＜通常盤＞ ZXRC-2125 / 2,300円（税込）

＜初回限定盤A＞ ZXRC-2123 / 4,800円（税込）

＜初回限定盤B＞ ZXRC-2124 / 4,800円（税込） ▼収録曲 ※通常盤

・CD

1.羅武が如く〜恋の風林火山〜 ※綾小路 翔さん楽曲提供！

2.Daisy

3.Don’t Stop

4.シンデレラ・ナイト

5.きみいろメモリー

6.ままならない愛 ※初回限定盤A/B共通

・CD

1.羅武が如く〜恋の風林火山〜 ※綾小路 翔さん楽曲提供！

2.Daisy

3.Don’t Stop

4.シンデレラ・ナイト

5.きみいろメモリー

6.ままならない愛

7.Mirror ※初回限定盤A/Bにのみ収録 ・初回限定版A：Blu-ray ライブ映像『Lienel 3rd Live Tour 2025 「Lienel a go-go!」』2025.05.06 Zepp Haneda (TOKYO) 収録

・初回限定版B：Blu-ray ライブ映像『Lienel 4th Live Tour 2025「Miracle」』2025.10.13 LINE CUBE SHIBUYA 収録