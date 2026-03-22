映画『デルタ・フォース』と『地獄のヒーロー』シリーズなどで人気を集めたハリウッドのアクション俳優チャック・ノリスが19日に死去した。86歳だった。

AFP通信など外信によると、遺族は20日に交流サイト（SNS）で声明を出し、「愛するチャック・ノリスが前日朝に急死した」と明らかにした。遺族は「彼は人々にとって武術家であり俳優、力の象徴だった。私たち家族には献身的な夫であり父、祖父だった」と伝えた。死因は公表されなかった。

ノリスは1週間前までもSNSに動画を上げ「私は年を取らない。レベルアップするだけ」と明らかにしており、ファンの衝撃は大きかった。外信は彼がハワイのカウアイ島で緊急入院した後に死去したと報道した。

1940年に米オクラホマ州で生まれたノリスは、1950年代後半に米空軍に入隊し、韓国の烏山（オサン）基地で服務して空手に触れた。除隊後に世界空手大会で6回優勝し最高級武術家として名前を知らせ、米国に武術道場を設立して後学を養成した。

彼は芸能人に武術を指導してハリウッドと縁ができ、1972年に映画『ドラゴンへの道』ではブルース・リーとの決闘シーンで大衆に強烈な印象を残した。その後1980年代に『デルタ・フォース』『地獄のヒーロー』『地獄のコマンド』シリーズなどに出演しハリウッド代表アクションスターとなった。

また『バイオニック・マーダラー』（1982）、『テキサスSWAT』（1983）などで出演し、1993〜2001年に放映されたドラマ『炎のテキサス・レンジャー』では正義の法執行官ウォーカー役を務め人気を呼んだ。特有の回し蹴りと無表情な強さは彼の象徴として定着した。

2000年代に入ってからも『ドッジボール』（2004）、『エクスペンダブルズ2』（2012）などに出演し存在感を継続した。彼の超人的イメージを誇張した『チャック・ノリス・ファクト』シリーズはオンラインで流行し若い世代にもおなじみの文化コードとしての位置を確立した。

政治的には保守指向を公表しており、ハリウッドスターの中で代表的な銃器所持権利擁護者として活動した。トランプ米大統領はこの日「彼は本当に強靭なタフガイで立派な人だった。彼と戦いたい人はだれもいなかっただろう」と哀悼の意を明らかにした。