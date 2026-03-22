予想とは異なる状況展開だ。国際原油価格の急騰という変数をまともに考慮していない。米国・イスラエルとイランの戦争を起こしたトランプ米大統領に対する国際社会の評価だ。トランプ大統領がホルムズ海峡封鎖の影響を看過していたという意味だ。彼の計画と違い拡大に突き進む今回の戦争は世界経済を強打し中東のエネルギー産業を焦土化させている。

トランプ大統領の計算ミスはさまざまな大きな問題として現れた。当初トランプ大統領は戦争を通じ神政体制であるイランの体制転覆を試みた。マドゥロ大統領を追放した後にベネズエラを手に入れた戦略がイランでも通じることを望んだ。だがイランは違った。最高指導者であるハメネイ師を暗殺したのにイランの権力層は維持された。一部外信はトランプ大統領が米国の支援下にイランの民衆蜂起による体制転覆という現実性に劣る期待を持って戦争に臨んだと指摘したりもした。その上でトランプ大統領がイランの権力を支えている革命防衛隊が強硬派宗教勢力により掌握されている点を看過しているともした。

トランプ大統領の今回の戦争のまた別の目的はイランの核・ミサイル開発を防ぐことだ。このため米国は関連施設の破壊だけでなく、イラン国内の核物質の外部搬出まで計画している。このためには地上作戦を展開しなくてはならないが、米国の立場では最も懸念する米軍の犠牲を覚悟しなければならないだろう。もし今回核物質搬出作戦が成功しても体制が変わらない限りイランの核開発の意志は折れない可能性が大きい。

今回の戦争ではトランプ大統領の浅はかさも何度もあらわれた。開戦初期にトランプ大統領はあたかもクルド族が地上戦に出るかのように雰囲気を盛り上げた。だがクルド族は介入しなかった。米国に利用だけされた経験を繰り返さないということだ。これまでクルド族はイスラム国（IS）撃退に向け地上戦に出るなど米国のために何回も戦場に出たが、見返りはわずかだった。第1次政権当時のトランプ大統領によるシリアからの米軍撤退決定でクルド族はトルコの攻撃に無防備にさらされた。