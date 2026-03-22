堀ちえみ、再婚夫と“顔出し”2ショット デビュー44周年で夫からサプライズ「こんなにまめなご主人様いらっしゃるなんて凄すぎ」
歌手の堀ちえみ（59）が21日、自身のブログを更新。夫・尼子勝紀さんとの2ショットを公開した。
【写真】デビュー44周年で再婚夫との“顔出し”2ショットを披露した堀ちえみ
この日デビュー44周年を迎えた堀。「お夕飯の最後に、主人からのサプライズ！」と、デビュー記念日をお祝いされたことを明かし、記念のケーキを披露した。
ケーキを前に寄り添う夫婦ショットも公開。「これからもずっと、頑張ります。とりあえずは…来年の45周年に向けて、走り出しますよ！」と意気込みをつづり、「本日もたくさんのメッセージをいただきありがとうございました 心から熱く御礼申し上げます」と感謝を伝えた。
この投稿には、祝福の声を中心に、「旦那様と素敵な旅を楽しんで下さいね〜」「ご主人様 何から何まで心遣い行き届いていますね。こんなにまめなご主人様いらっしゃるなんて凄すぎます」「これからも応援しています」などのコメントが寄せられている。
堀は、尼子さんと2011年に再婚した。
【写真】デビュー44周年で再婚夫との“顔出し”2ショットを披露した堀ちえみ
この日デビュー44周年を迎えた堀。「お夕飯の最後に、主人からのサプライズ！」と、デビュー記念日をお祝いされたことを明かし、記念のケーキを披露した。
ケーキを前に寄り添う夫婦ショットも公開。「これからもずっと、頑張ります。とりあえずは…来年の45周年に向けて、走り出しますよ！」と意気込みをつづり、「本日もたくさんのメッセージをいただきありがとうございました 心から熱く御礼申し上げます」と感謝を伝えた。
この投稿には、祝福の声を中心に、「旦那様と素敵な旅を楽しんで下さいね〜」「ご主人様 何から何まで心遣い行き届いていますね。こんなにまめなご主人様いらっしゃるなんて凄すぎます」「これからも応援しています」などのコメントが寄せられている。
堀は、尼子さんと2011年に再婚した。