「素晴らしい」…61歳・向井亜紀が大学卒業、校名明らかに＆名誉な賞も受賞 ロング髪あでやか晴れ姿 夫・高田延彦が報告
元プロレスラー・タレントの高田延彦（※高＝はしごだか、63）が22日、自身のインスタグラムを更新し、妻のタレント・向井亜紀（61）が大学を卒業したことを明らかにした。
【写真】向井亜紀、大学卒業で袴姿 夫・高田延彦と2ショット
高田は「春分の日は向井の卒業式」と、向井との2ショットを披露。「二十歳の祝いにと尊敬する祖母があつらえてくれた振袖は、成人式と仕事が重なり着る事が出来ないまま40年間大切に保管してあった宝物」だと明かした。
「中退後40年を経て通信課程児童学科に復学したこの3年間で100単位をゲットしての学位取得。（現役時代に生物農芸学科で取得してあった33単位をそのまま生かしてくれた大学も優しいよ）併せて名誉なことに成瀬仁蔵賞までいただきハッピーな一日になりましたな♪おめでとう」と、妻を祝福した。
ロングヘアの向井が「日本女子大学卒業式」の看板の前に立つショットなども披露。ファンからは「おめでとうございます！」「素晴らしい」「向井さん素敵です」「体調壊されたり大変な時期もあったと思いますが、楽しくもあり充実した3年間だったのではないでしょうか」など、多数の声が寄せられている。
【写真】向井亜紀、大学卒業で袴姿 夫・高田延彦と2ショット
高田は「春分の日は向井の卒業式」と、向井との2ショットを披露。「二十歳の祝いにと尊敬する祖母があつらえてくれた振袖は、成人式と仕事が重なり着る事が出来ないまま40年間大切に保管してあった宝物」だと明かした。
ロングヘアの向井が「日本女子大学卒業式」の看板の前に立つショットなども披露。ファンからは「おめでとうございます！」「素晴らしい」「向井さん素敵です」「体調壊されたり大変な時期もあったと思いますが、楽しくもあり充実した3年間だったのではないでしょうか」など、多数の声が寄せられている。