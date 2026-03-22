有明海に面する南島原市に「トラフグ」を陸上養殖し、加工・販売まで一貫して行う水産会社があります。

トラフグのおいしさを未来に伝えたい。

水産業を担う次世代の人材育成にも力を入れています。

【NIB news every. 2026年3月5日放送より】

いけすの中で元気に泳ぐトラフグ。

天候に左右されないこだわりの飼育環境と、最新の技術で新鮮な商品を消費者に届けます。

目指すのは次の世代につながる未来の水産業の形です。

有明海に臨む南島原市南有馬町。

ここにあるのが『FUKUNOTANE(ふくのたね)』です。

（FUKUNOTANE 河原邦昌 社長）

「水産関係の会社。トラフグの稚魚をつくることを主な仕事としながら陸上養殖、その後の加工まで手掛けている会社です」

トラフグを卵から育て、稚魚を養殖業者に出荷するほか、成魚まで育てたものは自社で加工・販売しています。

（FUKUNOTANE 河原邦昌 社長）

「一貫でやっているということで非常にいいところだと私自身考えている」

いけすには数万尾のトラフグやヒラメの稚魚が泳いでいます。

（FUKUNOTANE 河原邦昌 社長）

「養殖施設になる。約40のいけすがある。いまトラフグの中間魚といわれるサイズの魚をたくさん養殖している」

陸上養殖にすることで季節や天候に左右されず安定的に魚を育てる事が出来ます。

◇“豊穣の海” の恩恵

一つ目のこだわりが『いけすの水』にありました。

（FUKUNOTANE 河原邦昌 社長）

「この目の前の水、『有明海』の水ということになります。有明海は “魚のゆりかご” と昔から言われていて魚の稚魚が生育するのに適した海になっている」

長崎や福岡など九州4県に囲まれた有明海は、漁業者から “豊穣の海” と呼ばれるほど栄養分が豊富なのだそうです。

◇徹底した管理体制

2つめの「こだわり」は24時間体制の管理です。

常時、新鮮な海水を入れ、水温は18℃～20℃に調整。

海水に含まれる酸素の量を80％以上に保っているそうです。

◇エサの改良で生存率アップ

3つめのこだわりは「エサ」。

まるで研究施設のようなデスクでは「ある作業」が行われていました。

（FUKUNOTANE 河原邦昌 社長）

「生まれてすぐの時に食べる動物プランクトンがある。その動物プランクトンに魚の成長に必要な栄養分を取り込ませてエサとして給餌している。天然海域のエサに近いものに近づけたいということで強い魚に育っているのでは」

一般的なフグの養殖では生存率が30％～50％とされる中「FUKUNOTANE」では、50％を超えているそうです。

（FUKUNOTANE 河原邦昌 社長）

「生まれた時からしたら10か月くらい。体長はこれで16センチから17センチくらいです。もうすぐ出荷。養殖業者に出荷するフグ」

育てた稚魚の一部は九州・山口など約40社の養殖業者に出荷されています。

◇“いのちの循環” をモットーに

「FUKUNOTANE」は元々、稚魚を育てて出荷する種苗生産を手掛けていましたが、事業を拡大しようと自社で加工品を製造するようになったそうです。

企業理念は『サークル・オブ・ライフ』。

“いのちの循環” です。

トラフグを卵から稚魚、成魚まで育て、採取した卵からまた育てる。

（FUKUNOTANE 河原邦昌 社長）

「命をいただきながら生きているわけで、その中の魚という仕事に従事している私たちとして忘れないようにという思いで『サークル・オブ・ライフ』を掲げている」

体長40センチ、重さ約2キロまで育てたフグは敷地内の加工場へ。

鮮度が落ちないうちにフグ処理の資格を持つ職人の手で加工しています。

FUKUNOTANEではオリジナルブランドの「フグの刺身」や「オリーブオイル漬け」などの商品を手がけています。

（FUKUNOTANE 小玉 正也 加工部長）

「新しいものを直接、お客様に届けられる。とても美味しいとよく言われる。うれしいです」

◇急速冷凍設備「DIPS」

刺身にしたトラフグの鮮度を保つ、特別な設備が加工場の一角にありました。

（FUKUNOTANE 河原邦昌 社長）

「これはDIPS(ディップス)という凍結するための設備です。飽和塩水を雪状の氷にすることで魚を急速冷凍する」

雪状の氷の温度はなんと「マイナス20度」。

（FUKUNOTANE 河原邦昌 社長）

「小さな薄いものだったら2～3分くらいで冷凍できてしまう。とれたての旬の魚が生の鮮度・美味しさを長期間保存できる」

◇未来の人材を育てる

FUKUNOTANEでは未来の人材の育成にも力をいれています。

2月10日、会社を訪れたのは東京農業大学の学生たち。

普段は農業の生産、加工、流通などを学んでいますが、同じ第一次産業である水産業のノウハウを得ようと研修に訪れたのです。

（FUKUNOTANE 河原邦昌 社長）

「だいたい一日に3回エサをやる。基本、人間の手でやりながら魚の様子が変化がないか健康に育っているかということを確認する。魚の声をどれだけ聞き取れるか、それは農業も同じだと思うレタスでもジャガイモでも」

エサを与える時間は魚と対話する大切な時間だと河原社長は言います。

（学生）

「心臓が動いている」

（FUKUNOTANE 河原邦昌 社長）

「だいたい1年半から2年弱でだいたい食べられる大きさになる」

（学生）

「小さい頃は何回もエサをあげないといけない。手間がかかって大変」

（学生）

「生き物との接し方がすごい学びになったと思う」

加工場ではオリーブオイル漬の加工を体験しました。

「一番大事なのが衛生面。菌が入ると(商品が)腐る」

養殖から加工品の製造まで、約1時間半にわたって水産業の現場を体験した学生たち。様々な学びがあったようです。

（学生）

「菌が入ると台無しになってしまうので、衛生管理が一番大事だと思った」

（学生）

「生産して、どうやって消費者にこだわりやおいしさを届けるか、自分の勉強に生かしたい」

（FUKUNOTANE 河原邦昌 社長）

「育てる楽しさとかおいしいものを食べたいという欲求。それを育んでいきたいし、実習を通して将来、一次産業に携わってくれる人材に育ってくれたら本望です」

有明海の豊かな環境とこだわりの技術で育てたトラフグを多くの人に届けたい。

「FUKUNOTANE」は若き担い手を育てるとともに、未来につながる持続可能な水産業を目指します。