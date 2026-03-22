「部活一緒やったら完全に恋！」向井康二のテニス姿に「テニプリの実写出てていい」「子供みたい」の声
「部活一緒やったら完全に恋！」向井康二のテニス姿に「テニプリの実写出てていい」「子供みたい」の声
Snow Manの向井康二さんは3月21日、自身のInstagramを更新。テニスを楽しむ姿を披露しました。
【写真】向井康二のテニス姿！
「部活一緒やったら完全に恋！」向井さんは「テニスやのに服がゴルフ笑」とつづり、3枚の写真と2本の動画を投稿。ゴルフウエアブランド・Puma Golfのロゴが入ったTシャツにジャージのパンツ姿で白いキャップ帽をかぶり、テニスを楽しむ様子を披露しています。動画ではサーブを打つ姿も。
コメントでは「子供みたい」「リアルテニスの王子様すぎてしんどいです！！」「筋肉めろい」「テニプリの実写出てていいと思う」「部活一緒やったら完全に恋！」「Tシャツ『Puma Golf』なのほんとにしんどい笑笑笑」「ますます惚れてしまうじゃないですかぁ」「なんでもできちゃう」などの声が寄せられています。
スノボやゴルフなど多才な姿を披露！最近は、たびたびスノーボードをする姿を動画や写真で投稿していた向井さん。ジャンプを成功させるなどプロ級の腕前に驚きの声が寄せられています。スノーボードやゴルフに加えて、今後はテニスをプレイする姿も心待ちにしたいですね！(文:福島 ゆき)
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