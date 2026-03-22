お笑いコンビ、サンドウィッチマンの富澤たけしさんが、自身のブログを更新。

「ガラケー」を卒業したことを明かしました。



【写真を見る】【 サンド・富澤 】 「ガラケーを卒業することとなりました」「ネタを書いたり、パカパカしたり、沢山の思い出がいっぱいです」 その後 「これからはガラホで行けるとこまで行きたい」





富澤たけしさんは「3月末で3Gの電波終了に伴い、長年愛用してきたガラケーを卒業することとなりました。」と、投稿。



続けて「最期の時を見届けようと思っていましたが、機種変しないと解約になるとのことで苦渋の決断でした。」と、記しました。



そして「ガラケーでネタを書いたり、パカパカしたり、沢山の思い出がいっぱいです。」「最愛なるガラケーよ、今までありがとう。さようなら。」と、綴りました。









続く投稿で、富澤たけしさんは「ガラケーを卒業ということでガラホ界に入学しました！」「外側はガラケー、中身はスマホって感じのケータイです！」と綴ると、写真をアップ。



そして「やはり手に余裕持って納まる感じ、ポチッというボタンを押した感、パカパカ、が好きです。」と、記しました。



更に「っていうか俺スマホも持ってるし。」「電話にしちゃでかいし、何か見たりするには小さいし、というスマホの中途半端なサイズ感がなんだか好きになれないんですよねー。」「スマホはiPadのWi-Fi役としてもっぱら活躍中です。」と、説明しました。









最後に、富澤たけしさんは「これからはガラホで行けるとこまで行きたいと思います！」と、その思いを綴っています。



【担当：芸能情報ステーション】