アメリカのトランプ大統領は21日、イランがホルムズ海峡を48時間以内に開放しなければ「イランの発電所を壊滅させる」との考えを示しました。これに対し、イラン側は反発しています。

トランプ大統領は21日夜、SNSに、イランが48時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しなければ「アメリカはイランの最大の発電所を最初の標的として、あらゆる発電所を攻撃して壊滅させる！」と投稿しました。

ホルムズ海峡が事実上封鎖され、原油価格高騰の原因となる中、イランの市民生活にも影響が及ぶ発電所への攻撃を示すことで、海峡の早期の開放をイランに強く迫った形です。

これに対し、イラン側は反発しています。中東の衛星テレビ局・アルジャジーラによりますと、イランの中央軍司令部の報道官は自国の発電所が標的になった場合、アメリカやイスラエルと関連のある中東のエネルギーや情報技術のインフラ施設、海水を淡水化させるプラントを攻撃すると警告しました。

砂漠地帯の多い中東では海水を淡水化することで生活用水をまかなっている国が多く、こうしたプラントへの攻撃は市民生活に大きな影響を及ぼす恐れがあります。