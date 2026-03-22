HYBE、BTS公演の騒動を釈明。「不可欠な処置だった」【公式文】

HYBEがBTSのカムバックショーに関連して謝意を伝えた。

HYBEは3月22日、公式立場を通じ「昨日、光化門(クァンファムン)で開催されたBTSの公演に寄せられた温かい声援と配慮に、心から感謝申し上げます」と述べた。

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この日、HYBEは「まず、大韓民国を象徴する景福宮(キョンボックン)と光化門(クァンファムン)を公演会場として提供してくださった当局に深く感謝いたします」とし、「今回の公演が安全に締めくくられるよう尽力してくださった警察・消防をはじめとする政府および自治体関係者の皆様に、深くお礼申し上げます」と伝えた。

ただしHYBEは、公演当日に物議を醸した通行人への身辺捜査や所持品検査の議論について、「世界が注目する公演を必ず安全に遂行しなければならなかったため、交通および建物の統制、危険物に対する検問など、不可欠な措置が並行して行われました」と釈明した。

あわせてHYBEは、「秩序ある観覧と成熟した市民意識、互いを思いやる姿が今回の公演をより一層輝かせました」とし、「HYBEは今回の公演に寄せられた声援と配慮を大切に刻み、さらに精進してK-POPとKカルチャーが持つ感動と価値を全世界に伝えるために努力いたします」と述べた。

最後にHYBEは、3月20日に発生した大田(テジョン)安全工業の火災事故に関連し、「大田(テジョン)の火災事故で被害に遭われたすべての方々に、お見舞いの言葉を申し上げます」とし、「遺族の方々に深い哀悼の意を表するとともに、負傷された方々の一日も早い快復をお祈りいたします」と付け加えた。

(写真提供=BIGHIT MUSIC、Netflix)

以下、HYBE公式立場の全文。

こんにちは、HYBEです。

昨日、光化門(クァンファムン)で開催されたBTSの公演に寄せられた温かい声援と配慮に、心から感謝申し上げます。

まず、大韓民国を象徴する景福宮(キョンボックン)と光化門(クァンファムン)を公演会場として提供してくださった当局に深く感謝いたします。

景福宮(キョンボックン)と光化門(クァンファムン)は、大韓民国の歴史とアイデンティティ、そして今日の文化が共に息づく空間であることを重々承知しております。HYBEは、この場所で世界に向けた公演を披露できたことを、非常に光栄に思っております。

今回の公演が安全に締めくくられるよう尽力してくださった警察・消防をはじめとする政府および自治体関係者の皆様に、深くお礼申し上げます。

光化門(クァンファムン)一帯の市民の皆様と近隣の商人、会社員、訪問客の皆様にも、申し訳なさと共に感謝の挨拶を申し上げます。

世界が注目する公演を必ず安全に遂行しなければならなかったため、交通および建物の統制、危険物に対する検問など、不可欠な措置が並行して行われました。これにより、光化門(クァンファムン)広場を行き交う方々はもちろん、個々人の大切な予定や日常に不便を強いられた皆様に、心よりお詫び申し上げます。寛大なご理解とご配慮のおかげで、意義深い時間を作ることができました。

K-POPが今日、世界と共鳴する文化へと成長したのは、アーティストとファンはもちろん、韓国社会が共に築いてきた文化的基盤、そして市民の皆様の成熟した支持のおかげです。今回の公演もまた、そのような土台の上で可能であったことを私たちは理解しております。秩序ある観覧と成熟した市民意識、互いを思いやる姿は、今回の公演をより一層輝かせました。すべての方々に改めて感謝の意を表します。

HYBEは今回の公演に寄せられた声援と配慮を大切に刻み、さらに精進してK-POPとKカルチャーが持つ感動と価値を全世界に伝えるために努力いたします。特に、公演を通じて私たちの誇らしい文化遺産を世界中に知らしめることができたことに感謝し、関係機関と緊密に協議中である国家遺産および文化財の保護・広報策を早急に具体化し、長期的な支援体系を実行に移します。

改めて、光化門(クァンファムン)公演のために尽力してくださったすべての方々に、心から感謝申し上げます。

最後に、大田(テジョン)の火災事故で被害に遭われたすべての方々に、お見舞いの言葉を申し上げます。遺族の方々に深い哀悼の意を表するとともに、負傷された方々の一日も早い快復をお祈りいたします。

2026年3月22日