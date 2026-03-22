◇第98回全国選抜高校野球大会第4日 1回戦 九州国際大付（福岡）4―3神戸国際大付（兵庫）（2026年3月22日 甲子園）

昨秋の神宮大会決勝の再現となった一戦で、九州国際大付が延長11回逆転サヨナラで神戸国際大付（兵庫）を返り討ちにし、4年ぶりの初戦突破を果たした。

初回1死一、三塁から城野慶太（3年）の遊撃適時内野安打で先制。逆転を許したが、1点を追う8回2死一、三塁から雪野陽真（2年）の遊ゴロ失で追いつき、延長戦に突入。1点を追う延長11回2死一、三塁から吉田秀成（2年）の左中間2点二塁打でサヨナラ勝ちした。

1メートル87の長身左腕・岩見輝晟（2年）は140キロ台の直球に鋭いスライダーを織り交ぜた投球を見せて8回2失点と好投。チームの逆転サヨナラ勝利につなげる投球を見せた。

神宮大会を制覇した直後の昨年11月24、25日、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさん（52）が指導に訪れた。岩見は、「イチローさんとキャッチボールさせてもらって、メジャーに行く人の球は凄くて…球が強くてそれが凄いなと」と振り返り、「イチローさんは近い距離から速い球を投げていた。自分も取り入れました」と話していた。