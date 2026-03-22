オードリーの若林正恭が２２日、東京・アミノバイタルフィールドで初の小説「青天」（文藝春秋）のサイン本“ハンドオフ”お渡し会を行った。

若林は喉の療養のため３週間の休養を取っていた。１３日に日本テレビ系で放送された「第４９回日本アカデミー賞」の授賞式でナビゲーターとして出演し、１４日深夜にはニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」に出演していた。

この日は休養後初めてファンの前に姿を見せ、若林は早速「トゥース！」とあいさつ。アメフトのフィールドを歩き、「まさか１００ヤード走らされるとは思ってなかったです」と笑った。イベントに参加するファンへは「いい走り見せてください。宜しくお願いします」と呼びかけた。

イベントでは事前に抽選で選ばれた２００人が、若林から本を受け取り、フィールドを駆け抜ける“アメフト形式”で行われた。青空の下で、若林は楽しげに本を渡し、時折かけ声をかける場面もあった。

本を渡し終わると、「２００人のみなさんありがとうございます。ゴールライン直前で２人ほどこけていました。日頃の練習が出るんだよ！」とツッコみつつ、「ナイスランです！みなさん！」とねぎらった。

写真撮影タイムでは再び「トゥース！」とポーズを決めつつ、「（本を）読んで下さい！お願いします！アメフトの小説です！春日出てきません！」と笑いを誘っていた。