歌手の和田アキ子（75）が22日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。高市早苗首相（65）に謝罪する場面があった。

番組は来週29日に40年の歴史に幕を閉じる。最終回を目前に控え、番組では名物クイズ企画復活。2002年から2003年にかけて放送されていた文字並べクイズ「おまかせロストワールド」を行った。

バラバラにされたひらがなを並べ替えて、有名人を導き出すもの。実に22年ぶりの復活。最初の問題は「ちいさなたえか」。

他の出演者が次々と正解する中、和田は「有名人ですよね？」「誰ですか？」となかなか答えが出ず。スタジオから「絶対知ってますよ！」「アッコさんの知り合いの方。仲が良い」とヒントがされた。

それでも正解は出ず「今です」「文字目は“た”です」「毎日見てます」「ニュースで見てます」「アメリカ行ってました」「すごい偉い人」と続々とヒントが出され、ようやく「高市早苗」と正解を導き出した。

和田は「首相、すいません、本当に」と手を合わせて謝罪。「本当に仲良しなんですよ、私。よくしてもらって…一番頑張ってる首相だもんね。失礼いたしました。“タナカ”しか出てこなかった」と平謝りだった。

次週はいよいよ最終回。エンディングで、40年の感謝を込めて放送すると告知され、和田は「来週でおしまいですけど、気持ちとしては明るく楽しくお送りしたいと思っています。来週も元気にお会いしましょう。『アッコにおまかせ！』」といつものあいさつに締めくくった。