タレントのYOU（61）が22日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。自身の将来について語った。

この日は女優、歌手の小泉今日子、女優の飯島直子とトークを展開。YOUは「結婚、全員やめてるんだ」と3人とも離婚をしているとあらためて発言し、驚いた表情。飯島は「そうです」と語り、小泉は「君たち2回ずつ。私1回」と続けた。

それでも飯島が「今後はどうですか？」と再婚について切り込むと、小泉は「私はもう猫で十分だろうし」と回答した。YOUは「猫また増えそう」と予想し、小泉は「増えたよ」と応じた。

また小泉がYOUにも「どうですか？」と再婚の意志はあるかと振り、YOUは「だからもう人間の男の人とかは…もう十分に堪能。で（樹木）希林さんも言ってたけど、昔、“取り替えても一緒よ”って」と明言し、小泉は「そうだよね、本当にね。自分の問題だもんね」とうなずいた。

YOUは「60過ぎて私が変わるっていうことは、もうほぼそんなに大きくはないわけだから、無理ってことですよね」と淡々と話した。「だからなんか本当に、私は女の人が好きなんです」と続け、「だから本当にもっとおばあさんになったら、今日子のところに住むんですけど」との計画をぶっちゃけた。

さらに「いいちゃん（飯島）も来てください」と飯島にも声をかけ、飯島は「ありがとうございます」と声を弾ませた。

YOUは91年に「THE PRIVATES」の手塚稔と結婚したが97年に離婚。同年7月に俳優の松岡俊介と再婚し、同年11月に長男を出産したが、05年に離婚していた。