お笑いコンビ、キングコングの西野亮廣（45）が21日、自身のXを更新。出演した番組で大スベリしたことを報告した。

西野は20日、フジテレビ系生番組「ぽかぽか」に出演した。21日の更新では「『ぽかぽか』(フジテレビ)で、血を吐くほどスベった」と記し、左右の頬を両手の指でつまみ、口の両端を上げて激しい“変顔”をしている自身の近影を添付した。

すると相方のカジサックこと梶原雄太が21日、自身のXに、この西野のドアップ“変顔ショット”が添付されたポストを思いっきり引用。「昨夜『えんとつ町のプペル』が地上波で流れました。本当に凄い。バカにされて叩かれて…結果で黙らせる 凄いよホントに。間も無く新作が映画館で公開されます。この写真の方が作った物語 宜しくお願いします」と、西野が製作総指揮・原作・脚本を務める「映画えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」（27日公開）にふれつつ、つづった。

西野は、この梶原のポストを添付。「わざわざ、このポストを選ぶな！！ 取り返しがつかんぐらいスベったぞ！！」と、自身の“変顔ポスト”を自虐的に語りつつ切り返し、笑いを誘っていた。