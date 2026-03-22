お笑いコンビ、爆笑問題太田光（60）が22日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に出演。ホルムズ海峡への船艦派遣をめぐり、高市早苗首相に「憲法改正をどう考えていくのか」と投げかけた。

高市氏はトランプ大統領との日米首脳会談後の会見で、ホルムズ海峡への船艦派遣について「日本の法律の範囲内でできることできないことを詳細にきっちりと説明した」と述べた。

太田は「NATO、欧州は『この戦争は自分たちの戦争じゃない』って政治的な判断で断っている。高市さんは法律を盾にして断っている」とし、「実はこれは今まで戦後日本がやってきた、割としたたかな、平和憲法をある種の盾にして断ってきた部分が踏襲されたと思う。僕はそれはよかったと思う」と評価した。

一方で、憲法改正に前向きな高市氏が「法律を盾」にしたことについて「この局面で日本国憲法を前面に出したってことは、今後高市さんは憲法改正についてどう考えていくのか。もしこれが集団的自衛権を拡大するとなれば、NATOと同じように政治的判断で『この戦争には賛成できません』と言える国になれるのかどうかが問われると思う」と述べた。

また「『日本は金だけ出して血は流さない』と散々言われてきた。それをやめようよと言っている高市さんが憲法をここで盾に取ったということは、一つ僕は大きな高市さんに対する印象の変化です」とも語り、「今後高市さんを含め、高市さんを支持している人がこれをどう捉えるのか気になるところではあります」と話した。