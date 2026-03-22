人気声優による浅倉大介楽曲カバーシリーズ「リ・クレシェンド！」より、新作「Red Coder "anemone"」4月11日配信リリース決定！
メディアミックスプロジェクト「リ・クレシェンド！」でカバーされる浅倉大介楽曲の配信リリース日が決定した。
「リ・クレシェンド！」は、〈再起〉〈再生〉をテーマに、音楽を通じて夢を追いかける少女たちが、時にぶつかり合い、時に友情を育んでいく姿を、繊細かつドラマチックに描いていく、メディアミックスプロジェクト。豪華人気声優陣によるボイスドラマやＣＤリリース、声優陣出演のリアルライブなどで活動する。
今年1/9に配信リリースされたシリーズ第1弾は、「SPIRAL（pool bit boys）」がiTunesエレクトロニックチャート6位、「dope light（Iceman）」同チャート5位、「Heavenly Blue（The Seeker）」同チャート4位にそれぞれランクイン。令和に浅倉大介の楽曲パワーを見せつけた。
そして今回、第2弾として3ユニットによるカバー新作の配信リリースが決定。先日行われたライブで先行公開された3曲が、それぞれスタジオレコーディングされリリースされる。
今回は３曲同時ではなくそれぞれのリリースとなり、先陣を切るのはMiMi-C-RADLEによる「Red Coder “anemone”（浅倉大介ソロ）」。前回に引き続き、アレンジをaccess・浅倉大介のマニピュレーターである齋藤龍介が担当、ミックスはTM NETWORKのエンジニアである伊東俊郎が担当する。
●作品情報
「リ・クレシェンド！」
【キャスト】
槇すいれん（新人）
大塚紗英（BanG Dream!「Poppin’ PARTY」花園たえ役）
若井友希（i☆Ris）
工藤晴香（BanG Dream!「Roselia」氷川紗夜役）
むらみー（ギタリストYouTuber）
生田輝（アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージ ナターリア役）
Fuki（Unlucky Morpheus）
成美（ガールズHR/HMギタリスト）
大西亜玖璃（ラブライブ！「AiScReam」上原歩夢役）
中島由貴（BanG Dream!「Roselia」今井リサ役）
中川梨花（菜なれ花なれ 美空かなた役）
小原莉子（BanG Dream!「RAISE A SUILEN」朝日六花役）
山田美鈴（D4DJ Groovy Mix ヴェロニカ役）
三村遙佳(アサルトリリィ Last Bullet 初鹿野瑤役）
道井悠（Tokyo 7th シスターズ 神城スイ役）
蓮水杏那（新人）
半田健人
他
【スタッフ】
製作：リ・クレシェンド！製作委員会
キャラクターデザイン：えれっと
脚本：望公太
衣装：YOSHIO
協力：株式会社イーエスピー／エイベックス・ピクチャーズ株式会社／Great Romance Records／株式会社kibatsu／株式会社クィーンズアベニュー／株式会社アンシェリ／ビーフェクト合同会社／株式会社テイルポット／ダーウィンレコード／株式会社ぐあんばーる
●リリース情報
2026年4月11日配信リリース
MiMi-C-RADLE
Red Coder “anemone”（オリジナルアーティスト：浅倉大介）
作詞：麻倉真琴／作曲：浅倉大介／編曲：齋藤龍介
2026年春リリース予定
Cu Sith★ROAR
GALAXY GANG（オリジナルアーティスト：Iceman）
作詞：伊藤賢一／作曲：浅倉大介／編曲：齋藤龍介
Chimera Sky
KISS FOR SALOME（オリジナルアーティスト：The Seeker）
作詞：井上秋緒／作曲：浅倉大介／編曲：齋藤龍介
●ライブ情報
リ・クレシェンド！-TALK×LIVE-
2026年4月18日(土)
1st stage OPEN13:30/START14:00
2nd stage OPEN17:30/START18:00
会場：浅草花劇場
【一部】TALK SHOW
出演：クウ（CAST：槇すいれん）／レン（CAST：大塚紗英）／ユミ（CAST：むらみー）／キツカ（CAST：生田輝）／オウカ（CAST：Fuki）
・キャストによる初のトークショー開催！コンテンツの解説や、2/8に行われた1stLIVEの映像を一部公開も！？
【二部】VOCAL×DJ SESSION
出演：クウ（CAST：槇すいれん）／レン（CAST：大塚紗英）／ユミ（CAST：むらみー）／キツカ（CAST：生田輝）／オウカ（CAST：Fuki）／DJ XXX（CAST：小原莉子）
・リクレシ楽曲・アニソン等をDJ＋生VOCALスタイルでライブする、リクレシ流クラブイベント！小原莉子リクレシ初参戦！
【三部】槇すいれんファーストMEET&GREET
出演：槇すいれん
・槇すいれんの人生初ミート＆グリート！槇の最古参になってください！
リ・クレシェンド！-LIVE×LIVE-
2026年5月24日(日)
1st stage OPEN13:30/START14:00
2nd stage OPEN17:30/START18:00
会場：浅草花劇場
【出演】
新ユニット（CAST：大西亜玖璃・中島由貴・中川梨花）
Chimera Sky（CAST：Fuki・成美）
詳細は公式サイトにて
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関連リンク
『リ・クレシェンド！』公式サイト
https://re-crescendo.com/
外部サイト
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