人気声優による浅倉大介楽曲カバーシリーズ「リ・クレシェンド！」より、新作「Red Coder "anemone"」4月11日配信リリース決定！

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メディアミックスプロジェクト「リ・クレシェンド！」でカバーされる浅倉大介楽曲の配信リリース日が決定した。

「リ・クレシェンド！」は、〈再起〉〈再生〉をテーマに、音楽を通じて夢を追いかける少女たちが、時にぶつかり合い、時に友情を育んでいく姿を、繊細かつドラマチックに描いていく、メディアミックスプロジェクト。豪華人気声優陣によるボイスドラマやＣＤリリース、声優陣出演のリアルライブなどで活動する。

今年1/9に配信リリースされたシリーズ第1弾は、「SPIRAL（pool bit boys）」がiTunesエレクトロニックチャート6位、「dope light（Iceman）」同チャート5位、「Heavenly Blue（The Seeker）」同チャート4位にそれぞれランクイン。令和に浅倉大介の楽曲パワーを見せつけた。

そして今回、第2弾として3ユニットによるカバー新作の配信リリースが決定。先日行われたライブで先行公開された3曲が、それぞれスタジオレコーディングされリリースされる。

今回は３曲同時ではなくそれぞれのリリースとなり、先陣を切るのはMiMi-C-RADLEによる「Red Coder “anemone”（浅倉大介ソロ）」。前回に引き続き、アレンジをaccess・浅倉大介のマニピュレーターである齋藤龍介が担当、ミックスはTM NETWORKのエンジニアである伊東俊郎が担当する。

●作品情報

「リ・クレシェンド！」

【キャスト】

槇すいれん（新人）

大塚紗英（BanG Dream!「Poppin’ PARTY」花園たえ役）

若井友希（i☆Ris）

工藤晴香（BanG Dream!「Roselia」氷川紗夜役）

むらみー（ギタリストYouTuber）

生田輝（アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージ ナターリア役）

Fuki（Unlucky Morpheus）

成美（ガールズHR/HMギタリスト）

大西亜玖璃（ラブライブ！「AiScReam」上原歩夢役）

中島由貴（BanG Dream!「Roselia」今井リサ役）

中川梨花（菜なれ花なれ 美空かなた役）

小原莉子（BanG Dream!「RAISE A SUILEN」朝日六花役）

山田美鈴（D4DJ Groovy Mix ヴェロニカ役）

三村遙佳(アサルトリリィ Last Bullet 初鹿野瑤役）

道井悠（Tokyo 7th シスターズ 神城スイ役）

蓮水杏那（新人）

半田健人

他

【スタッフ】

製作：リ・クレシェンド！製作委員会

キャラクターデザイン：えれっと

脚本：望公太

衣装：YOSHIO

協力：株式会社イーエスピー／エイベックス・ピクチャーズ株式会社／Great Romance Records／株式会社kibatsu／株式会社クィーンズアベニュー／株式会社アンシェリ／ビーフェクト合同会社／株式会社テイルポット／ダーウィンレコード／株式会社ぐあんばーる

●リリース情報

2026年4月11日配信リリース

MiMi-C-RADLE

Red Coder “anemone”（オリジナルアーティスト：浅倉大介）

作詞：麻倉真琴／作曲：浅倉大介／編曲：齋藤龍介

2026年春リリース予定

Cu Sith★ROAR

GALAXY GANG（オリジナルアーティスト：Iceman）

作詞：伊藤賢一／作曲：浅倉大介／編曲：齋藤龍介

Chimera Sky

KISS FOR SALOME（オリジナルアーティスト：The Seeker）

作詞：井上秋緒／作曲：浅倉大介／編曲：齋藤龍介

●ライブ情報

リ・クレシェンド！-TALK×LIVE-

2026年4月18日(土)

1st stage OPEN13:30/START14:00

2nd stage OPEN17:30/START18:00

会場：浅草花劇場

【一部】TALK SHOW

出演：クウ（CAST：槇すいれん）／レン（CAST：大塚紗英）／ユミ（CAST：むらみー）／キツカ（CAST：生田輝）／オウカ（CAST：Fuki）

・キャストによる初のトークショー開催！コンテンツの解説や、2/8に行われた1stLIVEの映像を一部公開も！？

【二部】VOCAL×DJ SESSION

出演：クウ（CAST：槇すいれん）／レン（CAST：大塚紗英）／ユミ（CAST：むらみー）／キツカ（CAST：生田輝）／オウカ（CAST：Fuki）／DJ XXX（CAST：小原莉子）

・リクレシ楽曲・アニソン等をDJ＋生VOCALスタイルでライブする、リクレシ流クラブイベント！小原莉子リクレシ初参戦！

【三部】槇すいれんファーストMEET&GREET

出演：槇すいれん

・槇すいれんの人生初ミート＆グリート！槇の最古参になってください！

リ・クレシェンド！-LIVE×LIVE-

2026年5月24日(日)

1st stage OPEN13:30/START14:00

2nd stage OPEN17:30/START18:00

会場：浅草花劇場

【出演】

新ユニット（CAST：大西亜玖璃・中島由貴・中川梨花）

Chimera Sky（CAST：Fuki・成美）

詳細は公式サイトにて

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関連リンク

『リ・クレシェンド！』公式サイト

https://re-crescendo.com/