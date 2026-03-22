◆センバツ第４日 ▽１回戦 九州国際大付４×―３神戸国際大付＝延長１１回タイブレーク＝（２２日・甲子園）

神戸国際大付の注目の打者、石原悠資郎外野手（３年）は３度の好機で悔しい結果に終わった。延長タイブレークの１０回１死二、三塁で一飛に倒れ、チームは無得点。「あそこで１本打てたら勢いがつくし、勝てると思った。なんとかしたかったです」と悔しがった。

昨秋の明治神宮大会の決勝で敗れた九州国際大付との再戦。３打席連続三振を奪われた岩見輝晟（２年）に対しても雪辱を誓っていた。５回に強烈な打球で中前打。甲子園デビュー戦で快音も慣らしたが、初回１死二塁と３回１死二塁の同点のチャンスでは２打席連続の空振り三振に倒れた。７回には見逃し三振。「内と外の投げ分けにしっかり対応しようと思って打席に入っていましたが、神宮と同じ３三振。チェンジアップとかも、うまく投げられました」と振り返った。

祖父が大ファンだった昭和のスター・石原裕次郎さんを名前の由来に持つ強打者。高校通算２０発の実力も確かだ。１７８センチ、１１０キロの恵まれた体格。１２０キロに迫ったこともある体重を絞り、この冬もパーソナルトレーナーとともにトレーニングと食事管理に励んできた。必要以上の注目を集めることもあるが「大好きな名前。うれしいです」と、常に前向きに捉えてきた大砲。重圧に負けることはなく、「直球に対応できていなかった。もっと真っすぐに対応しながら、しっかり変化球を粘って打てる打者に。甲子園に戻ってこられるように、しっかり練習して頑張りたい」と夏を見据えた。