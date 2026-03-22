川崎―横浜ＦＭ、神奈川ダービー・国立決戦のスタメン発表　川崎はルーキーＤＦ林駿佑が初先発

◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第８節 川崎―横浜ＦＭ（２２日・ＭＵＦＧ国立）

川崎が横浜ＦＭとの神奈川ダービーを国立で行う。クラブにとって新国立となってからは、初となるホームゲーム開催。前節は、主将ＭＦ脇坂、ＦＷエリソンのゴールで東京Ｖを２―０で下し、開幕節（２月８日・柏戦）以来となる９０分勝利で勝ち点３獲得となった。前節途中交代したＤＦ谷口に代わり、センターバックは川崎Ｕ―１８出身で１８歳ルーキーのＤＦ林駿佑、２１歳で今季５試合目出場となる松長根悠仁のコンビとなった。

一方の横浜ＦＭは、１４日の千葉戦で２―０で快勝も、１８日の水戸戦は０―１で敗れている。今季３得点のＭＦ遠野にとっては、古巣対決となる。

▼川崎先発

ＧＫ ブローダーセン

ＤＦ 山原怜音、松長根悠仁、林駿佑、三浦颯太

ＭＦ 橘田健人、山本悠樹、紺野和也、脇坂泰斗、マルシーニョ

ＦＷ エリソン

▼横浜ＦＭ先発

ＧＫ 木村凌也

ＤＦ 井上太聖、キニョーネス、角田涼太朗、加藤蓮

ＭＦ 山根陸、木村卓斗、遠野大弥

ＦＷ クルークス、谷村海那、ユーリ