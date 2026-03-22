日本歴代８位（２時間２０分３１秒）の記録を持ち、１日の東京マラソンを最後に現役を引退した細田あい（３０）＝エディオン＝が、実業団ランナーの中山顕（２９）＝ホンダ＝と結婚したことを発表した。

細田は２２日、自身のインスタグラムを更新。「いつも応援してくださっている皆様へご報告です このたび、ホンダの中山顕さんと入籍いたしました」と記し、指輪をつけた手が触れ合っている２人の写真をアップ。

「競技に向き合う日々の中で、嬉しいときは共に喜び、辛いときにはお互いに支え合いながら歩んできました。そして無事に引退レースを終えたこの節目に、皆様へご報告させていただきます。これからは夫婦として、互いに高め合いながら、共に成長していけるよう、より一層精進していきます。今後とも温かく見守っていただけたら嬉しいです 引き続き応援よろしくお願いいたします」とつづった。

ニューイヤー駅伝などに出場する中山も自身のインスタを更新。同様の写真を添えて「私事ではありますが、エディオンの細田あいさんと入籍いたしました 日頃から力になってくれていることに感謝しながら、これからは夫婦として支え合い、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います。競技においても、これまで以上に責任と自覚を持ち、目標に向かって努力していきます！」と投稿した。

細田は今年１月に現役引退を発表。東京マラソンでは２時間２３分３８秒で日本人トップの１０位に入った。