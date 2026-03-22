海外ブックメーカーの「ｂｅｔ３６５」は、ドバイワールドカップデー（３月２８日、メイダン競馬場）の３つのＧ１レースのオッズを設定している。

２２日の時点で、ドバイ・ワールドＣ・Ｇ１（ダート２０００メートル）では、昨年３着のフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が１・４４倍で断然１番人気となっている。

２番人気が前哨戦のアルマクトゥームクラシックを制した地元ＵＡＥ勢のメイダーンで７・００倍。重賞を連勝中の米国馬、マグニチュードが８・００倍で３番人気。前哨戦のアルマクトゥームチャレンジ・Ｇ１を勝ったインペリアルエンペラー（ＵＡＥ）が９・００倍で４番人気。サウジＣ３着のタンバランバ（ＵＡＥ）が１０・００倍で５番人気。連覇を狙う米国のヒットショーは１１・００倍の６番人気で続く。

ドバイ・シーマクラシック・Ｇ１（芝２４１０メートル）はカランダガン（セン５歳、仏国・Ｆグラファール厩舎、父グレンイーグルス）が断然１番人気で１・５７倍。

ドバイ・ターフ・Ｇ１（芝１８００メートル）はオンブズマン（牡５歳、英国・Ｊ＆Ｔゴスデン厩舎、父ナイトオブサンダー）が断然１番人気で１・５０倍。日本馬のガイアフォース（牡７歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）は８・００倍で３番人気となっている。