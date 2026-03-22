◆センバツ第４日 ▽１回戦 九州国際大付４Ｘ―３神戸国際大付＝延長１１回タイブレーク＝（２２日・甲子園）

昨秋の明治神宮大会決勝の再戦が１回戦で実現。延長１１回タイブレークの末、４年ぶり４度目の出場となった九州国際大付（福岡）が今大会初のサヨナラ勝ちで、４年ぶりに初戦を突破。明治神宮大会Ｖ校が同準Ｖ校を返り討ちにした。

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１８７センチの２年生左腕・岩見輝晟（らいせ）は先発し、８回を投げて６安打２失点。５四死球と制球を乱し、１４２球と球数も要したが、しっかりとゲームメイクした。

「自分で出した四球で失点したので、そこがまだまだ自分の課題点。マウンドに立ってみたら、観客がめっちゃ多くて緊張して、ストライクが入らなかった。そこがまだダメでした」と反省を口にし、自己採点に「２０点」と厳しく振り返った。

それでもセットポジションに変えたり、クイックを試したりと修正。試合を壊さなかった。降板後は右翼の守備に就くなど、１１イニングを戦い抜いた。

同校は昨年１１月２４、２５日の２日間に、日米通算４３６７安打を記録し、日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（５２）＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝から指導を受けた。岩見は一緒にキャッチボールをする機会に恵まれた。

「イチローさんとキャッチボールさせてもらって、メジャーに行く人の球の強さを知れた。イチローさんは足をけがしていたんですけど、それでも自分より強い球を投げてきていた。それがすごいなと思いました」。イチロー氏が行っていた、近い距離から速い球を投げていた練習を今も採り入れているという。

試合前夜には帽子のつばに「必笑」と書いた。「ずっと笑顔でいようかな、と思って。きょうは自分のピッチングで納得できなくて、笑顔でいられなかったので、ちゃんとこの帽子に書いているようにしたいな、と思います」と左腕。次戦は専大松戸（千葉）が相手。最高の笑顔で、ゲームセットの瞬間を迎えてみせる。（加藤 弘士）