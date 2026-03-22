◇世界女子カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)

世界女子カーリング選手権は21日、準々決勝と準決勝が行われ、日本代表のロコ・ソラーレが準決勝でカナダに敗れました。

準々決勝はトルコと対戦。第6エンドで3点を奪われ3-4と逆転を許します。それでも第7エンドに藤澤五月選手のダブルテークアウトで3点を取り返し、最終的に7-5で勝利しました。

準決勝はカナダと対戦し、第1エンドで3点を奪われる苦しいスタート。第3、第4エンドでも複数得点を許すと、第7エンドでは3点を奪われ3-10となります。ここで日本はコンシードでカナダに握手を求め、負けを認めました。

しかし大会規定で決勝トーナメントでは第8エンドまで戦わなければならず、照れ笑い。第8エンドで藤澤五月選手は相手に敬意を込め、一回転して投げるショットを披露し会場を沸かせました。

この結果決勝はカナダ対反対のブロックを勝ち進んだ予選1位のスイス。日本は翌日22日、スウェーデンと3位決定戦を戦います。

【決勝】

〈22日〉

スイスVSカナダ

【3位決定戦】

〈22日〉

スウェーデンVS日本

【日本の日程結果】＜予選リーグ＞14日 第1戦 ○ 6-3 スイス15日 第2戦 ○ 9-5 韓国15日 第3戦 ○ 10-9 ノルウェー16日 第4戦 ● 4-9 トルコ17日 第5戦 ○ 7-2 オーストラリア17日 第6戦 ● 3-4 スコットランド18日 第7戦 ○ 8-6 イタリア18日 第8戦 ○ 8-2 スウェーデン19日 第9戦 ○ 8-3 デンマーク19日 第10戦 ○ 8-7 中国20日 第11戦 ○ 8-1 アメリカ20日 第12戦 ● 5-6 カナダ21日 準々決勝 ○ 7-5 トルコ21日 準決勝 ● 3-11 カナダ