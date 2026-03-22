【カーリング】日本代表ロコ・ソラーレが準決勝で敗戦 ルール間違え照れ笑い あす3位決定戦へ〈世界選手権〉
◇世界女子カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)
世界女子カーリング選手権は21日、準々決勝と準決勝が行われ、日本代表のロコ・ソラーレが準決勝でカナダに敗れました。
準々決勝はトルコと対戦。第6エンドで3点を奪われ3-4と逆転を許します。それでも第7エンドに藤澤五月選手のダブルテークアウトで3点を取り返し、最終的に7-5で勝利しました。
準決勝はカナダと対戦し、第1エンドで3点を奪われる苦しいスタート。第3、第4エンドでも複数得点を許すと、第7エンドでは3点を奪われ3-10となります。ここで日本はコンシードでカナダに握手を求め、負けを認めました。
しかし大会規定で決勝トーナメントでは第8エンドまで戦わなければならず、照れ笑い。第8エンドで藤澤五月選手は相手に敬意を込め、一回転して投げるショットを披露し会場を沸かせました。
この結果決勝はカナダ対反対のブロックを勝ち進んだ予選1位のスイス。日本は翌日22日、スウェーデンと3位決定戦を戦います。
【決勝】
〈22日〉
スイスVSカナダ
【3位決定戦】
〈22日〉
スウェーデンVS日本
＜予選リーグ＞
14日 第1戦 ○ 6-3 スイス
15日 第2戦 ○ 9-5 韓国
15日 第3戦 ○ 10-9 ノルウェー
16日 第4戦 ● 4-9 トルコ
17日 第5戦 ○ 7-2 オーストラリア
17日 第6戦 ● 3-4 スコットランド
18日 第7戦 ○ 8-6 イタリア
18日 第8戦 ○ 8-2 スウェーデン
19日 第9戦 ○ 8-3 デンマーク
19日 第10戦 ○ 8-7 中国
20日 第11戦 ○ 8-1 アメリカ
20日 第12戦 ● 5-6 カナダ
21日 準々決勝 ○ 7-5 トルコ
21日 準決勝 ● 3-11 カナダ