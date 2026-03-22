『スター・ウォーズ』最新作公開記念 ロフトでPOP UP STORE開催 600種超グッズ＆フォトスポットも登場
生活雑貨専門店を展開するロフトにて、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日公開）の関連アイテムを販売する「スター・ウォーズ POP UP STORE」が3月23日から順次オープンする。
【画像】記事内で紹介しているロフト先行、新商品の一例
ロフト先行商品や新作映画関連の新商品、歴代シリーズの人気アイテムなどが多数登場。劇中の名シーンをモチーフにしたデザインや、名言を刺繍したソックス、ステッカー、映画公開までのカウントダウンを楽しめるアイテムなど、ファン心をくすぐるラインナップが展開される。
期間中、関連商品を税込5500円以上購入した来場者には、イベントが月曜日スタートとなることにちなみ「MANDO MONDAYS」と題した描き下ろしの非売品メタリックカードがプレゼントされる（数量限定）。
対象店舗は、渋谷、銀座、横浜、町田、神戸、新潟、栄、大宮（4月17日〜）。店舗ごとに開催期間や取扱商品、規模が異なる。
中でも渋谷ロフトでは最大規模のイベント「STAR WARS POP UP STORE in a GALAXY」を開催（4月16日まで※最終日は午後5時閉場）。600種類以上のグッズが並ぶほか、等身大キャラクター展示やフォトスポットも設置され、作品の世界観を体感できる売場が展開される予定だ。サプライズでキャラクターが登場する可能性も。詳しくは渋谷ロフトSNSで随時発信される。
■商品例（※価格は全て税込み）
●【ロフト先行】Tシャツ各種（各4400円）
●【ロフト先行】ランダムアクスタ（全6種、各990円※柄はランダム）
●【ロフト先行】マグカップ（各2200円）
●【ロフト先行】キャラクターステッカー（各396円）
●【ロフト先行】ボールペン各種（各1430円）
●【新商品】アクリルキーホルダーセット（1760円）
●【新商品】クラフトステッカーセット（550円）
●【新商品】 メタリッククリアファイル（550円）
●【新商品】グローグー/ブラインドオーロラアクリルスタンド（全7種、各880円※柄はランダム）
●【新商品】 SWマンダロリアン・アンド・グローグーTシャツ（黒・白、各4700円）
●スター・ウォーズ セリフ 刺繍靴下（全6種、各990円）
■『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』
帝国が崩壊し、無法地帯と化した銀河に生きる、どんな仕事も完璧に遂行する孤高の賞金稼ぎマンダロリアンと、強大なフォースを秘めた子どもグローグー。帝国の復活を狙う新たな戦争を阻止する最後の希望は、父子を超えた絆で結ばれたこの二人に託された…。
【画像】記事内で紹介しているロフト先行、新商品の一例
ロフト先行商品や新作映画関連の新商品、歴代シリーズの人気アイテムなどが多数登場。劇中の名シーンをモチーフにしたデザインや、名言を刺繍したソックス、ステッカー、映画公開までのカウントダウンを楽しめるアイテムなど、ファン心をくすぐるラインナップが展開される。
対象店舗は、渋谷、銀座、横浜、町田、神戸、新潟、栄、大宮（4月17日〜）。店舗ごとに開催期間や取扱商品、規模が異なる。
中でも渋谷ロフトでは最大規模のイベント「STAR WARS POP UP STORE in a GALAXY」を開催（4月16日まで※最終日は午後5時閉場）。600種類以上のグッズが並ぶほか、等身大キャラクター展示やフォトスポットも設置され、作品の世界観を体感できる売場が展開される予定だ。サプライズでキャラクターが登場する可能性も。詳しくは渋谷ロフトSNSで随時発信される。
■商品例（※価格は全て税込み）
●【ロフト先行】Tシャツ各種（各4400円）
●【ロフト先行】ランダムアクスタ（全6種、各990円※柄はランダム）
●【ロフト先行】マグカップ（各2200円）
●【ロフト先行】キャラクターステッカー（各396円）
●【ロフト先行】ボールペン各種（各1430円）
●【新商品】アクリルキーホルダーセット（1760円）
●【新商品】クラフトステッカーセット（550円）
●【新商品】 メタリッククリアファイル（550円）
●【新商品】グローグー/ブラインドオーロラアクリルスタンド（全7種、各880円※柄はランダム）
●【新商品】 SWマンダロリアン・アンド・グローグーTシャツ（黒・白、各4700円）
●スター・ウォーズ セリフ 刺繍靴下（全6種、各990円）
■『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』
帝国が崩壊し、無法地帯と化した銀河に生きる、どんな仕事も完璧に遂行する孤高の賞金稼ぎマンダロリアンと、強大なフォースを秘めた子どもグローグー。帝国の復活を狙う新たな戦争を阻止する最後の希望は、父子を超えた絆で結ばれたこの二人に託された…。