　22日午前10時ごろ、福岡市中央区の住宅で、20代の男性から「左脇腹を刺された」と119番があった。福岡県警によると、男性は意識はあるという。刺したのは20代男とみられ、刃物を持ったまま逃走。殺人未遂容疑で行方を追っている。