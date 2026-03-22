ニューストップ > 国内ニュース > 福岡の住宅で男性刺されけが、刃物男逃走 福岡市 119番 福岡県 殺人未遂 福岡の住宅で男性刺されけが、刃物男逃走 福岡市の住宅で刺される 男逃走 2026年3月22日 12時51分 共同通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ 22日午前10時ごろ、福岡市中央区の住宅で、20代の男性から「左脇腹を刺された」と119番があった。福岡県警によると、男性は意識はあるという。刺したのは20代男とみられ、刃物を持ったまま逃走。殺人未遂容疑で行方を追っている。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ◆夫死亡、おの2本たたきつけられる…さらに妻と娘も襲われ死亡 近所の男が襲撃か 男を逮捕した警官、法廷で状況を語る「1階のチェーンロックを切断し突入」 2階で15〜30分間、押し合いに「男は終始無言だった」 ◆やめろ…父死亡、おの2本たたきつけられる 母と長女も死亡、実家に家族で集まる日に 近所の男が襲撃か 長女が先に到着、次女が着く前に襲われる 裁判で明かされた次女の思い「父と会ったのは結婚式が最後」 ◆【写真】夫婦と長女の3人が殺害された現場の住宅 「襲う直前に防カメを切断」 弁護士「精神疾患で無罪」 過去に不起訴も