KDが“神様”MJ超えの通算得点歴代5位に浮上…ロケッツは劇的ブザービーターで逆転勝利

3月22日（現地時間21日）、ヒューストン・ロケッツのケビン・デュラントが、本拠地のトヨタ・センターで行われたマイアミ・ヒート戦で大記録を打ち立てた。

ロケッツが109－117とビハインドを背負って迎えた第4クォーター残り3分35秒、リード・シェパードから右コーナーに構えるデュラントにアシストし、ボールを受けたデュラントが3ポイントシュートを沈める。自身この試合27得点目となったこのシュートで通算3万2294得点に到達。マイケル・ジョーダン（元シカゴ・ブルズほか）の記録を抜き、NBA歴代5位に浮上した。

試合はその後も1点を争う大接戦となった。121－122で迎えた最終盤、逆転を狙ったデュラントのシュートは外れたものの、アーメン・トンプソンがオフェンスリバウンドからティップインをねじ込み、123－122でタイムアップ。歴史的な一戦を劇的な逆転勝ちで飾った。



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試合後のオンコートインタビューに応じたデュラントは、「まるでジェットコースターのような試合だった」と激闘を振り返り、「アーメンが窮地を救ってくれた。どこからともなく現れて、僕らを勝利に導いてくれたんだ。18リバウンド、24得点という活躍を誇りに思うよ」と、決勝弾を決めた若きチームメートを称賛した。

続けて、ジョーダンの記録を抜いたことについて問われると、「本当に大きな意味がある。素晴らしいファンの前で達成できたこと、毎試合サポートしてくれることに感謝している。本当に信じられない道のりだったし、これからも進み続けたい」と感慨深げに語った。

インタビュアーから「1997年に地元のワシントン・ブレッツ（現ウィザーズ）戦でジョーダンのプレーを見た8歳の少年が、どうやって彼を抜く37歳になったのか？」と問われると、「年齢を感じさせられるね」と笑いを誘いつつ、「規律、ハードワーク、そして毎日コートに立つこと。それだけさ」と回答。「僕の周りには、家族、友人、コーチ、チームメートなど、僕をずっと支え、導いてくれた素晴らしい人々がいる。この道のりに関わってくれたすべての人に感謝しているよ」と、周囲への感謝の言葉で締めくくった。



🚨 KD PASSES MJ 🚨

With this three, Kevin Durant passes Michael Jordan for 5th on the all-time SCORING list! pic.twitter.com/byqx3AFLer

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【動画】デュラントがジョーダンの通算得点記録を抜く3ポイントを決める