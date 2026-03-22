50歳を過ぎたら要注意！失明リスクを下げる「年1回の習慣」と2つの目の病気予防

加齢黄斑変性による失明を予防するには、早期発見と早期治療が何よりも重要です。症状が軽い段階で治療を開始すれば、視力の維持や改善が期待できます。しかし、初期症状は気づきにくいことが多いため、定期的な検診と自己チェックの習慣が欠かせません。このセクションでは、早期治療がもたらす予後の改善効果と、定期検診の重要性について詳しく解説します。

監修医師：

柿崎 寛子（医師）

三重大学医学部卒業 / 現在はVISTA medical center shenzhen 勤務 / 専門は眼科

失明を予防するための早期発見の重要性

加齢黄斑変性による失明を予防するには、早期発見と早期治療が何よりも重要です。症状が軽い段階で治療を開始すれば、視力の維持や改善が期待できます。そのためには定期的な検診と自己チェックの習慣が欠かせません。

早期治療による予後の改善

滲出型加齢黄斑変性に対する抗VEGF薬治療は、早期に開始するほど効果が高いことが明らかになっています。視力が比較的良好な段階で治療を始めた場合、視力の維持や改善が期待できる一方、視力が大きく低下してから治療を開始しても回復は限定的です。これは、視細胞が一度損傷すると再生が困難であるためです。治療開始時の視力が0.5以上の場合と0.1以下の場合では、治療後の予後に大きな差が生じます。また、早期治療により治療回数や期間を抑えられる可能性もあります。このことからも、症状に気づいたらすぐに眼科を受診し、診断を受けることが重要です。

定期検診と片眼症状への注意

加齢黄斑変性は片眼から始まることが多く、もう一方の眼で視力を補うため症状に気づきにくいという特徴があります。そのため、定期的な眼科検診で両眼を別々にチェックすることが重要です。50歳以上の方、特に家族歴がある方や喫煙習慣のある方は、年に1回程度の眼科検診が推奨されます。検診では視力検査に加えて、眼底検査や光干渉断層計(OCT)による網膜の断層撮影が行われます。これらの検査により、自覚症状がない初期段階でも黄斑の異常を発見できます。また、日常的に片眼ずつ見え方を確認する習慣をつけることで、片眼の症状を早期に察知できます。

まとめ

加齢黄斑変性は早期発見と早期治療が視力維持の鍵となる疾患です。歪んで見える、中心が暗くなるといった症状に気づいたら、自己判断せずに速やかに眼科を受診しましょう。日常的なセルフチェックと定期的な眼科検診を組み合わせることで、失明リスクを軽減できます。ご自身の目の健康を守るため、今日から行動を始めることが大切です。

参考文献

日本眼科学会「加齢黄斑変性」

厚生労働省eJIM 目の症状・疾患［各種疾患 - 医療者］

日本眼科学会「新生血管型加齢黄斑変性の診療ガイドライン」

一般社団法人三田医師会「加齢黄斑変性の疫学と予防」