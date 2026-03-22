腎不全より怖い心筋梗塞！糖尿病性腎症の「最大の死因」と命を脅かす3つの末期症状

腎機能が極めて低下した末期の段階では、生命に関わる深刻な症状が出現することがあります。呼吸困難や意識障害、心臓への影響など、緊急の医療対応を要する状態です。この時期の症状を正しく理解し、適切なタイミングで透析などの治療を開始することが、命を守るうえで欠かせません。末期に現れる症状とその危険性について解説します。

監修医師：

井筒 琢磨（医師）

糖尿病性腎症の末期症状

江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎臓内科）2014年 宮城県仙台市立病院 医局2016年 宮城県仙台市立病院 循環器内科2019年 社会福祉法人仁生社江戸川病院 糖尿病・代謝・腎臓内科所属学会：日本内科学会、日本糖尿病学会、日本循環器学会、日本不整脈心電図学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心エコー学会

腎機能が極めて低下した状態では、命に関わる症状が出現することもあります。この段階では速やかな医療対応が求められます。

呼吸困難と意識障害

末期の腎不全では、体内に水分が過剰に溜まることで肺に水が溜まり、呼吸困難を引き起こすことがあります。横になると息苦しくて眠れない、少し動いただけで息切れがするといった症状は、心不全を合併している可能性も考えられるでしょう。また、尿毒症が進行すると意識障害を起こすケースもあります。集中力が低下したり、会話がかみ合わなくなったりする場合は要注意です。さらに、けいれんや昏睡といった重篤な症状が現れることもあり、緊急の透析治療や入院管理が必要となります。

心血管系への深刻な影響（高カリウム血症など）

腎機能低下は、心臓や血管系に致命的な影響を及ぼします。特に危険なのが、カリウムの排泄障害による「高カリウム血症」です。血中のカリウム濃度が異常に高くなると、致死的な不整脈や心停止を引き起こすリスクが急激に高まります。また、リンの蓄積とカルシウムの低下は「ミネラル骨代謝異常（CKD-MBD）」を引き起こし、血管の石灰化を促進して動脈硬化を悪化させます。この結果、心筋梗塞や脳卒中のリスクが健常者の数倍から数十倍に跳ね上がります。腎症患者の最大の死因は、腎不全そのものではなく、これらの心血管イベントなのです。

まとめ

糖尿病性腎症は、早期には症状が現れにくい一方で、進行すると透析が必要になる深刻な合併症です。しかし、血糖値や血圧の適切な管理、定期的な検査、そして生活習慣の改善によって、発症を予防したり進行を遅らせたりすることは十分に可能です。症状が出てからではなく、糖尿病と診断された時点から腎臓を守る取り組みを始めることが大切です。気になる症状がある方や、長期間糖尿病と付き合っている方は、ぜひ一度専門医に相談してみてください。

参考文献

日本糖尿病学会「糖尿病診療ガイドライン2024」

日本腎臓学会「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023」

厚生労働省「慢性腎臓病(CKD)」

日本透析医学会「わが国の慢性透析療法の現況」

糖尿病情報センター「腎症」