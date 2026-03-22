日本代表43キャップの36歳名手、左ヒラメ筋肉離れを再発。16年ぶり復帰→11か月離脱→月間ベストゴール受賞も…
J２の大分トリニータが３月22日、清武弘嗣が左ヒラメ筋肉離れと診断されたことを発表した。
清武は今月14日のテゲバジャーロ宮崎戦で負傷した。昨年も同じ怪我で離脱を強いられており、再発となってしまった。
日本代表で43キャップを誇る36歳は、セレッソ大阪、セビージャなどを経て、昨季に16年ぶりに大分に復帰。ただ昨年３月に左足を負傷して以降は長期離脱を余儀なくされたなか、今季初戦で11か月ぶりにピッチに立つと、続くガイナーレ鳥取戦では古巣復帰後初ゴールをマークした。
待望の一発は、J２・J３百年構想リーグWEST-Bの月間ベストゴールともなり、さらなる活躍が期待されていただけに、非常に悔しい再離脱となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】らしさ溢れる！清武の美しい大分復帰後後初＆月間ベストゴール
清武は今月14日のテゲバジャーロ宮崎戦で負傷した。昨年も同じ怪我で離脱を強いられており、再発となってしまった。
日本代表で43キャップを誇る36歳は、セレッソ大阪、セビージャなどを経て、昨季に16年ぶりに大分に復帰。ただ昨年３月に左足を負傷して以降は長期離脱を余儀なくされたなか、今季初戦で11か月ぶりにピッチに立つと、続くガイナーレ鳥取戦では古巣復帰後初ゴールをマークした。
待望の一発は、J２・J３百年構想リーグWEST-Bの月間ベストゴールともなり、さらなる活躍が期待されていただけに、非常に悔しい再離脱となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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