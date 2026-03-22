【ザスパ社長・細貝萌の生き様】早朝から小学校の校門前に立つ理由。マラソン大会のゲストランナーで快走。このクラブが生活の一部になるように――
2024年末の現役引退後、ザスパ群馬の社長に転身し、早いもので１年３か月の時間を過ごした細貝萌社長。「スーツは20種類くらい持っていて、TPOに合わせて変えています」と本人は笑顔で話したことがあったが、その姿もすっかり定着してきた印象だ。
その細貝社長が今、力を入れているのが、ホームタウン活動。率先して地域の学校などを回り、クラブの認知度向上を図っているのだ。
「2026年からは小学校回りをスタートさせました。僕らのクラブは群馬県全域がホームタウンなのですが、練習拠点のGCCザスパークや正田醤油スタジアム群馬のある前橋市、隣接する高崎市などから始めて、徐々に活動を広げていくことにしています。
今月に入ってからは、GCCザスパークに近い前橋市立桂萱東小学校、高崎市の城南小学校に行きました。登校時間の朝７時半頃に校門前に立って、クラブ公式マスコットのザスパンダとともに子どもたちを迎え入れて、『おはようございます』と挨拶する活動ですね。ザスパンダのシールを配って『ぜひ応援してね』と声をかけたりもしました。
僕らが校門前に立つことで、『今朝、学校にザスパ群馬の人が来ていたよ』と家族に話してくれるでしょうし、クラブのことを意識するきっかけになると思うんです。
学校では挨拶活動に加えて、僕が５〜６年生を対象にちょっとした講演会もさせてもらいました。『将来の夢』をテーマに、プロサッカー選手としてやってきた自分の経験を伝えながら、自分のイメージを持ってもらうような形ですね。
これまでも中学や高校で何度か講演させてもらっていますけど、彼らにザスパ群馬を認知してもらう機会になればいい。そのために駆け回っています」と、細貝社長は新たな取り組みを嬉しそうに語る。
子どもたちへのアプローチは、Jクラブ全体が力を入れている部分。たとえばヴァンフォーレ甲府などは、約10年前からマスコットのヴァンくんが明るく身体を動かす「ヴァンくん体操」を作り、地元の幼稚園・保育園、小学校、地域のお祭りなどで披露している。それが定着し、子どもたちにはヴァンくんの存在が刷り込まれ、コアファンの拡大につながっているという。
同じ地方クラブのザスパ群馬も、地元の子どもたちがザスパンダのステッカーを貼ったり、ザスパンダと一緒に踊ったり歌ったりするようになれば、確実に認知度も、盛り上がりも増す。そういった未来をイメージしながら、細貝社長は気温０度近い初春の早朝に外に出て、大きな声で挨拶しているのである。
「群馬県民は約190万人いますが、１人でスタジアムに来られない幼児と高齢者を除く人々にどれだけアプローチしていけるかがカギになってきます。現状の観客数は前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、渋川市という順。太田市はBリーグのグンマクレインサンダーズの本拠地ですが、サッカー人口も多いので、けっこう来ていただいています。
こうした地域の掘り起こしは当然続けますし、他地域にもアプローチをしていかなければいけません。群馬県も広いので、沼田市や草津町になると車で２時間かかるほどの距離がありますけど、そういうところにも目を向けていく必要がありますね。
僕自身も行政と連係して安中市やみどり市、千代田町のマラソンにゲストランナーとして参加し、20キロ走りましたけど、そういう活動も精力的に取り組んでいます。サッカー教室も頻繁に行っていますし、ホームタウン活動の重要性を強く感じています」と、細貝社長は少し前まで現役選手だったメリットを活かしながら、アクションを起こしているのだ。
そうした活動の背景として、集客に苦戦しているところが大きいのだろう。J３に降格した2025年の１試合平均観客数は3,555人で、J２だった2023年の4,121人、2024年の3,988人を下回った。そして迎えた2026年。百年構想リーグはJ２・J３の混合リーグということで、数字が上向くのではないかと思われたが、フタを開けてみると3,032人という厳しい状況になっている。
その細貝社長が今、力を入れているのが、ホームタウン活動。率先して地域の学校などを回り、クラブの認知度向上を図っているのだ。
今月に入ってからは、GCCザスパークに近い前橋市立桂萱東小学校、高崎市の城南小学校に行きました。登校時間の朝７時半頃に校門前に立って、クラブ公式マスコットのザスパンダとともに子どもたちを迎え入れて、『おはようございます』と挨拶する活動ですね。ザスパンダのシールを配って『ぜひ応援してね』と声をかけたりもしました。
僕らが校門前に立つことで、『今朝、学校にザスパ群馬の人が来ていたよ』と家族に話してくれるでしょうし、クラブのことを意識するきっかけになると思うんです。
学校では挨拶活動に加えて、僕が５〜６年生を対象にちょっとした講演会もさせてもらいました。『将来の夢』をテーマに、プロサッカー選手としてやってきた自分の経験を伝えながら、自分のイメージを持ってもらうような形ですね。
これまでも中学や高校で何度か講演させてもらっていますけど、彼らにザスパ群馬を認知してもらう機会になればいい。そのために駆け回っています」と、細貝社長は新たな取り組みを嬉しそうに語る。
子どもたちへのアプローチは、Jクラブ全体が力を入れている部分。たとえばヴァンフォーレ甲府などは、約10年前からマスコットのヴァンくんが明るく身体を動かす「ヴァンくん体操」を作り、地元の幼稚園・保育園、小学校、地域のお祭りなどで披露している。それが定着し、子どもたちにはヴァンくんの存在が刷り込まれ、コアファンの拡大につながっているという。
同じ地方クラブのザスパ群馬も、地元の子どもたちがザスパンダのステッカーを貼ったり、ザスパンダと一緒に踊ったり歌ったりするようになれば、確実に認知度も、盛り上がりも増す。そういった未来をイメージしながら、細貝社長は気温０度近い初春の早朝に外に出て、大きな声で挨拶しているのである。
「群馬県民は約190万人いますが、１人でスタジアムに来られない幼児と高齢者を除く人々にどれだけアプローチしていけるかがカギになってきます。現状の観客数は前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、渋川市という順。太田市はBリーグのグンマクレインサンダーズの本拠地ですが、サッカー人口も多いので、けっこう来ていただいています。
こうした地域の掘り起こしは当然続けますし、他地域にもアプローチをしていかなければいけません。群馬県も広いので、沼田市や草津町になると車で２時間かかるほどの距離がありますけど、そういうところにも目を向けていく必要がありますね。
僕自身も行政と連係して安中市やみどり市、千代田町のマラソンにゲストランナーとして参加し、20キロ走りましたけど、そういう活動も精力的に取り組んでいます。サッカー教室も頻繁に行っていますし、ホームタウン活動の重要性を強く感じています」と、細貝社長は少し前まで現役選手だったメリットを活かしながら、アクションを起こしているのだ。
そうした活動の背景として、集客に苦戦しているところが大きいのだろう。J３に降格した2025年の１試合平均観客数は3,555人で、J２だった2023年の4,121人、2024年の3,988人を下回った。そして迎えた2026年。百年構想リーグはJ２・J３の混合リーグということで、数字が上向くのではないかと思われたが、フタを開けてみると3,032人という厳しい状況になっている。