実業家でタレントのROLANDが自身のInstagramで、Snow Manの阿部亮平との2ショット写真を公開した。

【写真】RORANDとSnow Man阿部亮平が微笑む、レアな2ショット

■ROLAND「不定期開催のそれスノ食事会」

ROLANDは、「不定期開催のそれスノ食事会」と説明を添えて3点の写真を投稿した。

この日のROLANDは、黒のタイトめなトップスに黒いパンツのシンプルコーデ。黒髪をおろして大ぶりなサングラスをかけたスタイルで登場。控えめにピースサインをするその隣には、Snow Manの阿部の姿が。

阿部は、袖や襟にカーキ色の装飾が施されたデニムジャケットに黒いパンツを合わせたスタイル。“MEXICO”と白い刺繍が施されたNEW ERAと思しきキャップをかぶり、ROLANDに向けて手を掲げている。

2枚目には、TBS系で放送中の『それSnow Manにやらせて下さい』の収録時に撮影したと思しき集合ショットを投稿。ゲストの菅野美穂と共に、つなぎ姿のSnow Manメンバーと共に計10人で写っている。3枚目には、現在、海外で撮影中の目黒蓮のパネルと撮影した写真を披露した。

RORANDは、「相変わらずあべちゃんが美味しそうにご飯食べてると謎の保護者目線になっちゃうんだよなぁ。歳ほぼ変わらないはずなのに」と、阿部への思いをつぶやくように綴った。また、「裏方のスタッフさんも本当に素敵な人達で改めて温かい現場だなぁって感じました。定期的にゲストで呼んで頂いて本当に感謝です」と、スタッフへの感謝を伝え、最後に「また立ち入り禁止やりたいなぁ…」と結んだ。

この投稿には、「ローランド様ぁぁぁ」「Snow Man愛を感じる」「レアな写真ありがとう」「これからもどんどんデートして」「RORANDさんと同担は心強い」などの声が寄せられた他、「パネルのめめとのツーショットありがとう」と目黒パネルとの2ショット撮影にも喜びの声が寄せられた。

■写真：RORANDとSnow Man阿部亮平が微笑む、レアな2ショット