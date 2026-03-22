食品やガソリンなどあらゆる物価が上がって生活不安も高まる中、次元の違う値上がりを見せているのが「住宅」です。

【写真を見る】｢バブルを超えた｣ 住宅高騰 43畳のLDKに20畳のバルコニー 4億円超でも売れる“建売住宅” 名古屋の超高級物件事情

約43畳のリビングに約20畳のバルコニー、室内エレベーターも完備で価格は4億円超え。

さらにマンションでは、8億円の衝撃物件も。



（専門家）

「バブル期以上だと思います」



1億2億では、もはや驚かない時代。「名古屋の高級住宅事情」を取材しました。

高級住宅街に完成した「超高級建売住宅｣

名古屋市東区徳川の閑静な住宅街に、今年1月完成したのが…

（大石邦彦アンカーマン）

「大きい」



（新東通信 山元照彦グループ長）

「ちなみに分譲一戸建てになります。注文（住宅）ではありません」



この邸宅は分譲で、いわゆる建売住宅です。並びで3棟あり、すでに2棟は売約済み。

駐車場は車6台分！

中でも、今回伺うのは最も高額な物件です。



（大石）

「この駐車場、何台停められますかっていうぐらい広いです」



まずは駐車場。なんと6台停められる広さ。

（諸戸の家 杉山貴紀課長）

Q.価格は？

「4億1800万円です。分譲住宅という形で物件を作っているので、この価格で出せていますけど」

Q.オーダーメイドだといくらになる？

「あと5000万円ぐらいは積んでいただかないと、難しいのではないのかなと…」

1階には…愛車を眺めるための13.5畳の“趣味部屋”

重厚な扉を開けると…



（大石）

「エントランス広いですね」

（杉山さん）

「1階に1部屋、趣味のお部屋をご用意させていただいています。ガレージの車が眺められます」



1階には13.5畳の趣味の部屋。エントランスの高級車を眺められる作りです。

2階には…43.5畳のLDK 20畳のバルコニーも

そして、エレベーターで2階のLDKに…



（大石）

「明るい、天井が高いですね」

（杉山さん）

Q.天井高は何メートルですか？

「約5メートルですね」

Q.一般の住宅で天井高5メートルの物件は見たことないが…

「私もあまり見たことがないです」

（杉山さん）

「この都心でありながら、この空を享受して。周りからも全く目線が入らない空間を今回作りたくて」



2階には、20畳のバルコニーと43.5畳のリビング・ダイニング・キッチンに、テレビ付きのバスルームも完備。

幅4メートル！“どでかい”アイランドキッチン

そして、キッチンはなんと2000万円。庶民の感覚では、もてあますほど大きなアイランド型です。



（杉山さん）「こちらフルオーダーのキッチンになりますね」

（大石）「キッチンのテーブルが大きい」

（杉山さん）「幅4メートルございます」

（大石）「アメリカの富裕層のお宅のイメージ。遂に日本でも分譲で出たかというですね」

3階には…12畳の寝室と6畳のウォークインクローゼット

次は階段を使って3階へ…



（杉山さん）

「階段も一般の住宅よりもかなり幅広く、なだらかに作ってあるので…」

（杉山さん）

「こちらがメインベッドルームになります。広さは12.7畳。主寝室に隣接して、クローゼットが約6畳ほどになります」



3階には、12.7畳の主寝室を含む4つのベッドルームを配置。間取りは5LDK、施工面積はバスケットボールコート1面分の約126坪。

超高額物件でも確実に売れる時代

（大石）

「億超えの物件。こんな物件を建てて、売れない可能性もあるわけじゃないですか。そこは売れると見込んでいるわけですか？」



（杉山さん）

「確実に販売できると思って事業を進めています」



高級分譲住宅を専門に手掛ける「諸戸の家」は、これまで150棟を建てて完売。土地探しから建築・販売まで手がけ、大工不足を見据えて職人の育成にも取り組んでいます。

（杉山さん）

Q.この空間を手にする方は決まってる？

「きのう、お申し込みが入りまして…」

Q.二極化してますよね？

「おっしゃる通りで、住宅業界で感じるところでもあります。高級層と低価格層、この二極化がものすごく進んでいる。中間層が難しくなっているなというのは非常に感じるところですね」



もはや、うらやましいを超えて溜息しか出ない超高級分譲住宅。いまの日本には、食品やガソリンの値上げへの不安が広がる一方で、こうした超高額物件が売れ続けている現実もあるのです。