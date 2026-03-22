◇第98回全国選抜高校野球大会第4日 1回戦 神戸国際大付（兵庫）3―4九州国際大付（福岡）（2026年3月22日 甲子園）

神戸国際大付が昨秋の神宮大会決勝で敗れた九州国際大付に延長11回の激闘の末に逆転サヨナラを喫し、5年ぶりの初戦突破はならなかった。

打線は再三、得点圏に走者を進めながらあと1本が出ない展開が続いたが、1点を追う6回1死二塁から田中翔麻（3年）の中前適時打で同点。8回2死三塁から田中が中前適時打して勝ち越したが、直後に追いつかれて延長タイブレーク戦に突入。延長11回に山城颯音（2年）の右犠飛で1点を勝ち越したが、その裏、勝利まであと1死の2死一、三塁から2点二塁打を浴びて逆転サヨナラ負けした。

守っては、エース左腕・秋田依吹（3年）が初回に守備の乱れもあり先制点を許したが、2回以降は丁寧にコーナーをつく投球で追加点を許さず、8回1死一、三塁で降板。右腕・豊岡速伍（3年）がマウンドに上がり、2死一、三塁から遊ゴロ失で追いつかれ、延長11回に力尽きた。

昨年11月の神宮大会決勝では1―11で大敗。冬場のトレーニングで成長を遂げて甲子園に乗り込んだが、あと一歩及ばずリベンジはならなかった。青木尚龍監督（61）は「守備の不安が試合前からあったんですけれども、それがすべて出てしまった。守備の乱れがすべてです」と言い、打線については「チャンスはつくれたものの、それをモノにできなかった。これも敗因になってしまった」と終始、淡々と語っていた。