ロシアのプーチン大統領＝19日、ロシア首都モスクワ/Pelagia Tikhonova/Pool/AFP/Getty Images

（CNN）ロシアのプーチン大統領は、イランに対し、ロシアは「この困難な時期も、イランにとって忠実な友人であり、信頼できるパートナーであり続ける」と伝えた。

クレムリン（ロシア大統領府）によると、プーチン氏はイランの新年「ノウルーズ」に合わせたメッセージで、イランの人々に対し、「この厳しい試練を尊厳を持って乗り越える力」を願った。クレムリンによると、今回のメッセージは、最高指導者モジタバ・ハメネイ師とペゼシュキアン大統領に宛てたものだった。

CNNは西側情報当局者の話として、ロシアがイランに対し、中東で米国や湾岸諸国の標的を攻撃するための高度な無人機戦術を支援していると報じた。これまで報じられてきたロシアのイランに対する情報支援は標的の選定に関する一般的な支援だったが、具体的な戦術面での助言は支援の新たな段階に当たる。

CNNは、米情報機関の報告に詳しい複数の関係者の話として、ロシアがイランに対し、米軍部隊や艦船、航空機の位置や動きに関する情報を提供しているとも報じている。

情報筋によると、ロシアがイランに共有した情報の多くは、ロシア政府が持つ高度な衛星網から得た画像情報だった。

ロシアとイランは戦略的パートナーの関係にあり、イランはウクライナとの紛争初期に、ロシア軍へ「シャヘド」無人機を供与した。ロシアはまた、イランの民生用核計画も支援してきた。