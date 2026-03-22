「降りろー！」まるで“スパイダーマン”　高さ10ｍの壁登る男　逃走もむなしく落下…窃盗や危険運転などの容疑で逮捕　イギリス

イギリス・ロンドンで盗難車の姿がカメラに捉えられた。車は危険運転を続けて逃走していたが、運転していた男はパトカーに追い詰められると車を捨てて逃走。さらに警察に追い込まれると、スパイダーマンのように壁に登り始めたという。しかし、途中で力尽きてしまい、警察官を巻き込むように地面に落下した。

まさかの“壁登り”で逃走する窃盗犯

イギリス・ロンドンで撮影されたのは、とんでもない逃げ方をした男だ。

体当たりされても、車に衝突しても、壁にこすっても止まらない盗難車がいた。その後、パトカーが挟み込み、動きを止めることに成功した。

そして、運転していた男は車から降り、駆け足で逃走を続けるが、左右を高い壁に阻まれてしまった。

すると男は、「降りろー！」と声を荒らげる警察官を横目に、まるでスパイダーマンのように壁を登り始めたのだ。

スパイダーマンが落下…地面に激突

高さ10ｍはあろうかという壁。その中間あたりにさしかかった、その時だった。

男は力尽きたのか、落下する。警察官を巻き込みながら、体を地面に打ち付けた。警察官が「ケガは？」と尋ねると男は、「頭と足がいたいです…」と伝えていた。

男は窃盗や危険運転などの容疑で逮捕されたという。

（「イット！」 3月16日放送より）