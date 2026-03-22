「BAKUNE」のテンシャルから「ビジネスシーン向けギフトキャンペーン」実施、昇進や新生活のお祝いに
TENTIAL(テンシャル)は3月31日まで、新たな門出を迎える人に向けた「ビジネスシーン向けギフトキャンペーン 2026」を開催している。
キャンペーン期間中は、落ち着いたデザインのラッピングが無料
期間中は、春の異動や昇進、転職といった人生の節目に、相手の活躍を願い心身のコンディショニングを支える製品を提案する。
公式オンラインストアや各店舗で対象の「BAKUNE Dry」上下セットなどを購入すると、送別品などのプレゼントなど、ビジネスシーンにふさわしい落ち着いたデザインの限定ギフトボックスが無料となる。
「これまでのご尽力に感謝を込めて」など、送別会のギフトにもぴったりな2種類の有料メッセージカードも用意する。
メッセージカード
キャンペーン対象セットは、「BAKUNE 定番 ビジネスギフトセット」「BAKUNE 前開き ビジネスギフトセット」「BAKUNE おうちスパ&アイケアセット」「快適移動ケアセット」。
キャンペーン期間中は、落ち着いたデザインのラッピングが無料
期間中は、春の異動や昇進、転職といった人生の節目に、相手の活躍を願い心身のコンディショニングを支える製品を提案する。
公式オンラインストアや各店舗で対象の「BAKUNE Dry」上下セットなどを購入すると、送別品などのプレゼントなど、ビジネスシーンにふさわしい落ち着いたデザインの限定ギフトボックスが無料となる。
「これまでのご尽力に感謝を込めて」など、送別会のギフトにもぴったりな2種類の有料メッセージカードも用意する。
メッセージカード
キャンペーン対象セットは、「BAKUNE 定番 ビジネスギフトセット」「BAKUNE 前開き ビジネスギフトセット」「BAKUNE おうちスパ&アイケアセット」「快適移動ケアセット」。