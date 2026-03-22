熊谷紗希がキャリア通算32個目のタイトルを獲得した

なでしこジャパン（日本女子代表）は、女子アジアカップの決勝で3月21日にオーストラリアと対戦し、1-0で勝利した。

スタメン出場で優勝に貢献したDF熊谷紗希にとって、32個目のタイトル獲得となった。

熊谷は2009年にAFC U-19女子選手権で代表初タイトルを獲得すると、なでしこジャパンとして東アジア女子サッカー選手権（2010年）、アジア競技大会（2010年、18年）、女子ワールドカップ（2011年）、女子アジアカップ（2018年、26年）、シービリーブスカップ（2025年）の計8タイトルを獲得した。

クラブ別で見ると、2009年に浦和レッズレディースで日本女子サッカーリーグを優勝すると、フランスのオリンピック・リヨンでは、リーグ戦を7回制覇し、国内カップ戦では6回優勝。UEFA女子チャンピオンズリーグでは2015-16シーズンから、前人未到となる5連覇に大きく貢献し、2019年のスーパーカップも優勝した。

ドイツのバイエルン・ミュンヘンでは、2022-23シーズンにブンデスリーガを制し、イタリアのASローマでは、2023-24シーズンにリーグ戦とカップ戦で優勝。国内スーパー杯でもタイトルを獲得した。現在所属するイングランドのロンドン・シティ・ライオネスでも2部リーグ優勝し、チームを1部昇格に導いた。

熊谷の偉業には「もっと讃えられるべき存在」「レジェンドすぎます！」「さらっと言えるタイトルの数ではない」「タイトルの数スゴいな」「すごすぎる…」「真のレジェンド」「サッカーファンの誇り」など多くのコメントが寄せられ、なでしこジャパンの生ける伝説に熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）