利用のイメージがぐっと深まる！ ハイフライヤーズ「こども誰でも通園制度」

記事ポイント 121名調査で制度理解は28％。2026年3月5日に無料セミナー開催。制度説明後の利用意向は62.8％。 121名調査で制度理解は28％。2026年3月5日に無料セミナー開催。制度説明後の利用意向は62.8％。

2026年4月に本格開始される「こども誰でも通園制度」への理解状況が、未就学児を持つ保護者121名への調査で見えてきました。

制度名を知っていても内容まで把握できていない家庭が多く、子育て支援につながる仕組みをどう届けるかが焦点になっています。

制度の概要を知った後には利用意向も高まっており、分かりやすい情報提供の大切さが伝わる結果です。

ハイフライヤーズ「こども誰でも通園制度」

調査名：こども誰でも通園制度に関する調査調査期間：2026年2月27日〜3月9日有効回答数：121名セミナー開催日：2026年3月5日

ハイフライヤーズは認可保育園を運営する事業者として、ここるく、ユニファ、BABY JOBと協働し、制度の認知と理解に関する調査を実施しています。

「こども誰でも通園制度」は、未就園児家庭が保育園などを利用しやすくする国の制度で、子どもの新しい経験づくりと保護者の子育て負担の軽減を後押しします。

制度そのものへの関心は高い一方で、具体的な利用方法や実施施設の情報が届くことで、活用イメージがぐっと持ちやすくなることも今回の結果から見えてきました。

今回の調査では、制度をまったく知らない保護者が16.5％、名前は聞いたことがあっても内容はよく知らないという回答が50.4％を占めました。

一方で、制度の概要を説明したうえで利用意向を聞くと、「とても利用してみたい」「どちらかというと利用してみたい」と答えた人は62.8％に達しています。

制度を知ることが、家庭ごとの子育ての選択肢を広げるきっかけになっている点も注目したいところです。

保護者からは、預け先の空き状況、どの施設で実施しているのか、利用方法や手続きの分かりやすさに関する声も集まりました。

制度の魅力だけでなく、実際に使うまでの流れを伝えることが、安心して利用を考える一歩になります。

こうした背景を受けて、4社はこども家庭庁の後援のもと、保護者と自治体向けの無料オンラインセミナー「『こども誰でも通園制度』まるわかりライブ」を2026年3月5日に合同開催しました。

制度の基本情報に加え、具体的な利用方法や初めて預けるときの不安のほぐし方、おうちでの子育てにどう生かせるかまで扱い、制度を身近に感じやすい内容にまとめています。

参加者アンケートでは全員が制度への理解が深まったと回答しており、伝え方を工夫することで制度の受け止め方が大きく変わることを示していました。

また、ハイフライヤーズが運営する「キートスチャイルドケア」「キートスベビーケア」では、布団やオムツ、歯ブラシ、食事用エプロンなどを園が用意する「荷物のいらない保育園」にも取り組んでいます。

毎日の準備負担を減らしながら、子どもと向き合う時間を増やす発想は、「こども誰でも通園制度」が目指す支援とも重なりました。

制度の利用実績や保護者の声が積み重なることで、未就園児家庭にとって使いやすい仕組みづくりがより進みます。

子育ての選択肢を増やしたい家庭にとって、制度を正しく知ることは大きな助けになります。

未就園児との毎日に少しゆとりを持たせたい人や、保育園利用のきっかけを探している人にも届いてほしい話題です。

制度説明ライブのような機会は、利用方法を具体的にイメージしやすくする取り組みとして価値を伝えています。

ハイフライヤーズ「こども誰でも通園制度」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「こども誰でも通園制度」に関する調査はいつ行われましたか？

調査期間は2026年2月27日から3月9日までです。

Q. 調査には何名が回答しましたか？

全国の未就学児の子どもを持つ保護者121名が回答しています。

Q. 無料オンラインセミナーはいつ開催されましたか？

保護者・自治体向けの無料オンラインセミナーは2026年3月5日に開催されています。

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