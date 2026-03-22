20年来の難問に答えを示す！ 芝浦工業大学「完全正値性」

記事ポイント 開放量子系の緩和速度上限を証明。20年来の未解決問題に理論的な答え。量子コンピュータ実現の基盤研究に寄与。 開放量子系の緩和速度上限を証明。20年来の未解決問題に理論的な答え。量子コンピュータ実現の基盤研究に寄与。

量子技術の土台を支える新たな理論成果が示されました。

芝浦工業大学の研究グループが、開放量子系における量子緩和速度の普遍的な上限を証明しています。

量子コンピュータや量子通信につながる基礎研究として注目を集めます。

芝浦工業大学「完全正値性」

掲載誌：Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical Volume 58, Number 4主な成果：開放量子系における緩和速度の普遍的な上限を証明研究者：木村元教授、Paolo Muratore-Ginanneschi、Dariusz Chruściński関連分野：量子情報処理、量子通信、量子コンピュータ

量子力学は原子や素粒子のふるまいを扱う基礎理論です。

今回の研究では、環境との相互作用を含む「開放量子系」で長く議論されてきた完全正値性の普遍性に、新たな判断材料を与えています。

開放量子系は量子コンピュータの動作にも深く関わるため、量子性の喪失をどう捉えるかという実用面でも重要です。

特に、あらゆる開放量子系のマルコフ過程で緩和速度が普遍的な法則に従うことを理論的に示した点が大きな成果になっています。

完全正値性は、開放量子系のダイナミクスを考えるうえで普遍的な性質として扱われる概念です。

木村元教授は2002年に量子ビット系で検証可能性を初めて示しており、今回はそれをより一般的な量子系へ広げる理論的な前進となります。

今後、実験でこの法則に反する結果が出た場合には、完全正値性の破れなのか、マルコフ性の破れなのかを見分ける手がかりとして使えます。

理論研究の成果が、実験の読み解き方にも直結する点が興味深いところです。

リャプノフ指数の理論を応用した証明

手法：リャプノフ指数の理論を応用対象：すべての開放量子系内容：量子チャネルの緩和速度最大値に上限制約を導出

研究チームは、量子チャネルが示す緩和速度の最大値が、ヒルベルト空間の次元で割った緩和速度の総和によって上から抑えられるという予想を厳密に証明しています。

古典力学のダイナミクス解析で用いられるリャプノフ指数の理論を応用し、量子チャネルの進化を詳しく調べたことが鍵になりました。

抽象的な数学の話題に見えますが、量子状態がどの速さで失われるのかを測るための共通ルールを与える成果です。

量子技術の実現を支える基盤研究

応用先：量子情報処理応用先：量子通信期待される用途：デコヒーレンス時間の評価

量子コンピュータでは、量子的な性質が失われるデコヒーレンスが大きなテーマになります。

今回の成果は、どのようなデバイスでも量子性の喪失時間を評価する手法として活用できる点が魅力です。

基礎理論の解明にとどまらず、次世代の量子情報技術へ橋をかける研究として広がりを見せます。

さらに、この研究は完全正値性を一般化した枠組みへ発展しており、Physics WorldのResearch Highlightでも紹介されています。

量子技術の限界や可能性を見極める視点が深まる成果です。

量子コンピュータや量子通信の研究動向を追いたい人にとって、基盤理論の前進を知るきっかけになります。

論文はJournal of Physics A: Mathematical and Theoretical Volume 58, Number 4に掲載されています。

芝浦工業大学「完全正値性」の紹介でした。

よくある質問

Q. 今回の研究は何を明らかにしたのですか。

開放量子系における緩和速度の普遍的な上限を証明し、完全正値性の普遍性を考えるうえで重要な理論的手がかりを示しています。

Q. この成果はどんな技術につながりますか。

量子情報処理や量子通信、量子コンピュータで課題となるデコヒーレンスの理解と評価に役立ちました。

Q. 論文はどこに掲載されていますか。

Journal of Physics A: Mathematical and TheoreticalのVolume 58、Number 4に掲載されています。

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