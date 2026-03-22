タレントの熊田曜子が２２日、都内で「ＧＲＡＶＩＴＹＬＥＳＳ 熊田曜子写真集」の発売記念イベントを開催した。

通算４１冊目となる写真集に「毎回、『これが最後かもしれない』という意気込みで後悔ないように作品作りしています」と吐露。タイトル「ＧＲＡＶＩＴＹＬＥＳＳ」について「無重力という意味が込められていて、裏表紙がポールダンスをやっている写真。今までのグラビア写真にはないような無重力カットがたくさんあったのでこのタイトルにしました」と明かした。

４年以上取り組むポールダンスを使ったカットにこだわったといい「この写真集に向けてスクリーンポールがやりやすい、なおかつドキッとさせたいのでどんなポーズがあるかなと考えた」と回想。報道陣からお笑い芸人・とにかく明るい安村のネタ「全裸に見えるポーズ」にも似ているのではと聞かれると「安村さんのネタもかなり参考にさせていただいてます。やっぱり肉付きが違うので、安村さんは隠せても私は隠せないみたいなポーズもありました」と笑い飛ばした。

ポールダンスは週４日取り組んでおり「体脂肪率も変わったり体幹も違います」と効果を力説。「今年は７月に大きな大会があるので挑戦するつもりです」と意気込んでいた。