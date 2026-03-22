◆米大リーグオープン戦 レッズ―ホワイトソックス（２１日・米アリゾナ州グッドイヤー＝グッドイヤーボールパーク）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が２１日（日本時間２２日）、敵地レッズ戦に「４番・一塁」で先発出場し、７―７の同点で迎えた８回１死での第４打席に左腕モールから右前打を放った。その後、代走が送られて途中交代。これでオープン戦の連続試合安打を「５」に伸ばした。

２回先頭の第１打席は、先発左腕アボットに左飛。４回１死で迎えた２打席目は一失で出塁し、５回２死走者なしの３打席目は、再びアボットにフルカウントから９３・４マイルの直球に空振り三振に倒れた。

村上は昨シーズン終了後にポスティング制度を利用してヤクルトからホワイトソックスに移籍。ＷＢＣ日本代表に合流する前の２月は米国でオープン戦４試合に出場し、打率３割８分５厘、２打点。２本の二塁打をマークしていたが、本塁打はなかった。侍ジャパンから再合流後は初出場となった１７日（同１８日）のアスレチックス戦では、５回に“メジャー１号”となるソロを左中間へ。右腕モラレスの９６・６マイル（約１５５・５キロ）直球を打球速度１０８・５マイル（約１７４・６キロ）、飛距離４１９フィート（約１２７・７メートル）でスタンドに運んでいた。

シーズン開幕戦は２６日（同２７日）の敵地・ブルワーズ戦。相手先発は最速１０４・３マイル（約１６７・９キロ）を誇る２３歳の怪物右腕Ｊ・ミジオロウスキーが立ちはだかる。