お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が21日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。ゲストの女優・大原優乃（26）への発言をめぐり、MCの元TOKIOの松岡昌宏（49）に注意する場面があった。

大原は10歳の時にダンス＆ボーカルユニット「Dream5」でデビュー。アニメ「妖怪ウォッチ」のテーマ曲「ようかい体操第一」で14年NHK紅白歌合戦にも出場した「妖怪ウォッチ大好き芸人」という大吉。大原と「一緒に稼働してた時期がある」と言い、「ほとんど絡みはなかったけど、僕がプレゼンしてみんなが歌うとか。12年前とかかな。そんなにしゃべったことも実はなくて。遠くから応援してるじゃないけど」と明かした。

トークにNGなしという大原に、松岡は「彼氏はいくつなの？」と直球質問。これに大吉は「気を使いなさい！松岡くん、そういう会じゃないだろ今日は！楽しく！朗らかに！ピクニックのような飲み会をするのだよ」と注意して笑わせた。

さらに松岡が「20歳になったらテキーラをバンバン飲んだ？」と大原に問うと、大吉は「松岡くん、そういう飲み会ではない。テキーラバンバンとかあるわけない。あったとしても言うわけない」とツッコんだ。