歌舞伎役者・俳優の市川團十郎さんが自身の公式X（旧Twitter）を更新。

4月1日から施行される改正道路交通法による、自転車に反則金制度（青切符）が導入される新ルールについて私見を述べました。



【写真を見る】【 市川團十郎 】 4月からの自転車ルール改正に 「私は自転車は基本やめようかな」 インフラ不足も指摘





投稿の中で團十郎さんは「気になる、、4月から自転車ルール追加。」と書き出し、新たなルールの内容に触れています。

具体的には、「車も自転車を追い抜く際に十分な距離を設けずに一気に抜くと摘発の対象に、」「そして歩道も自転車走行NGに、」と2点を挙げています。







また、シェアサイクルサービス「LUUP」についても触れ、「道路の幅とかLUUPとかも考え直さないと」と指摘。現状の道幅では自転車との安全な距離確保が難しい場所も多いとして、「自転車専用道路とかないと難しいなぁ」とインフラ整備の必要性を綴っています。







そのうえで、「私は自転車は基本やめようかなと思ってます。」と投稿を締めくくっており、新ルールを受けて自転車の利用自体を見直す考えを示しました。







この投稿に、「自転車、逆走もダメだそうな」「まず、道路の舗装してからルール決めてもらわんと」「自転車で車道走るのは怖いです」「このルールのままでは、乗らないという方が増えてしまいそう」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】