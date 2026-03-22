お笑いコンビオードリーの若林正恭（47）が22日、東京・アミノバイタルフィールドで、初の小説「青天」のサイン本“ハンドオフ”お渡し会を行った。喉のコンディション不良による療養明け、初めてファンと直接交流する場。第一声は相方・春日俊彰（47）の持ちネタ「トゥース！」だった。

アメフト用語でボールを渡すことを意味するハンドオフ。小説の舞台が高校のアメフト部であることから、この日、参加者は若林から本を受け取ると、所定のラインまでダッシュしてタッチダウン。担当者から「世界で初めてのお渡し会」と紹介され、心地よい春の日差しの下で広大なフィールドを駆け抜けた。

若林は集まった200人の参加者の前に、アメフトボールを持って走って登場。「まさか100ヤード走らされるとは…3時までラジオをやっていて、3時間しか寝ていません。これも運命ということで、抗って行きます」と宣言し、「見たところ運動に慣れていない顔が青白いヤツが多いので、最後まで走りきってください」と背中を押した。

無事に200人全員を送り出すと「ゴールライン直前で転けている人が2人くらい居ました。日頃の練習がこういう時に出るんだよ、気合入れていけ！ ありがとうございました！」と笑顔で参加者へ激励のメッセージを送った。